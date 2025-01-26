Юні боксери з Миколаївщини здобули 7 нагород на всеукраїнському турнірі в Олександрії
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- Марія Хаміцевич
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15:11, 26 січня, 2025
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В Олександрії, що на Кіровоградщині 24-25 січня пройшов ХІІІ відкритий всеукраїнський турнір з боксу присвячений пам’яті Олексія Омеляновича Скічка.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.
Вихованці Миколаївської СДЮСШОР №6 продемонстрували високий рівень майстерності та здобули 7 нагород:
- Олександр Черняєв — 1 місце, вагова категорія 38 кг;
- Борис Данилюк — 1 місце, вагова категорія 48 кг;
- Кирило Майнгард — 1 місце, вагова категорія 54 кг;
- Ілкін Гусейнов — 1 місце, вагова категорія 57 кг;
- Єгор Таранець — 1 місце, вагова категорія 63 кг;
- Сергій Кравчук — 2 місце, вагова категорія 50 кг;
- Євген Бішко — 2 місце, вагова категорія 54 кг.
Підготовкою спортсменів займалися миколаївські тренери: Олексій Капацина, Віталій Бакалець, Олег Машкін та Володимир Букалов.
Слід зазначити, що впродовж 2025 року кращим спортсменам Миколаєва щомісяця виплачуватимуть стипендію міського голови розміром від 4 до 16 тисяч гривень.
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