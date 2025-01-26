Юні боксери з Миколаївщини здобули 7 нагород на всеукраїнському турнірі в Олександрії

Юні миколаївські боксери вибороли 7 нагород на турнірі в Олександрії, фото: Управління спорту ММР

В Олександрії, що на Кіровоградщині 24-25 січня пройшов ХІІІ відкритий всеукраїнський турнір з боксу присвячений пам’яті Олексія Омеляновича Скічка.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.

Вихованці Миколаївської СДЮСШОР №6 продемонстрували високий рівень майстерності та здобули 7 нагород:

Олександр Черняєв — 1 місце, вагова категорія 38 кг;

Борис Данилюк — 1 місце, вагова категорія 48 кг;

Кирило Майнгард — 1 місце, вагова категорія 54 кг;

Ілкін Гусейнов — 1 місце, вагова категорія 57 кг;

Єгор Таранець — 1 місце, вагова категорія 63 кг;

Сергій Кравчук — 2 місце, вагова категорія 50 кг;

Євген Бішко — 2 місце, вагова категорія 54 кг.

Підготовкою спортсменів займалися миколаївські тренери: Олексій Капацина, Віталій Бакалець, Олег Машкін та Володимир Букалов.

Слід зазначити, що впродовж 2025 року кращим спортсменам Миколаєва щомісяця виплачуватимуть стипендію міського голови розміром від 4 до 16 тисяч гривень.