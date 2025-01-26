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На Миколаївщині відбувся відбірковий чемпіонат з плавання: результати змагань

На Миколаївщині відбувся відбірковий чемпіонат з плавання, фото: Управління спорту ММРНа Миколаївщині відбувся відбірковий чемпіонат з плавання, фото: Управління спорту ММР

23-24 січня в Південноукраїнську, що на Миколаївщині, пройшов відбірковий чемпіонат Миколаївської області з плавання.

Участь у змаганнях взяли спортсмени КДЮСШ «Україна», які продемонстрували результати у різних стилях і вікових категоріях, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.

Переможці та призери:

Дівчата (багатоборство):

  • Злата Корольова — 1 місце (спина);
  • Зоряна Фріжикіна — 1 місце (батерфляй);
  • Ангеліна Когут — 1 місце (кроль);
  • Мирослава Лукіянчук — 3 місце (кроль).

Хлопці (багатоборство):

  • Дмитро Точонов — 1 місце (кроль);
  • Леонард Павліщев — 2 місце (кроль);
  • Єгор Гавенко — 3 місце (кроль);
  • Микита Бевз — 1 місце (брас);
  • Макар Данилів — 3 місце (батерфляй);
  • Кірілл Завгородній — 2 місце (спина).

Вікові категорії:

Кадети:

  • Анастасія Муха — 1 місце;
  • Вероніка Руденко — 3 місце.

Юнаки:

  • Іван Онощенко — 1 місце.

Юніори:

  • Максим Мірошниченко — 3 місце.

Абсолютна категорія:

  • Дар’я Первова — 1 місце.

Тренери, які підготували спортсменів: Оксана Бойченко, Олена Якуба, Василь Бондар та В’ячеслав Мороз.

Нагадаємо, що нещодавно одеситка Емма Клочкова, якій лише 2 роки й 4 місяці, встановила рекорд України у плаванні, як наймолодша дитина, яка проплила 25 метрів у басейні. Для встановлення рекорду дівчинці знадобилося 3 хвилини 29 секунд.

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