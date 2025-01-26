На Миколаївщині відбувся відбірковий чемпіонат з плавання: результати змагань
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- Марія Хаміцевич
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20:24, 26 січня, 2025
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23-24 січня в Південноукраїнську, що на Миколаївщині, пройшов відбірковий чемпіонат Миколаївської області з плавання.
Участь у змаганнях взяли спортсмени КДЮСШ «Україна», які продемонстрували результати у різних стилях і вікових категоріях, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.
Переможці та призери:
Дівчата (багатоборство):
- Злата Корольова — 1 місце (спина);
- Зоряна Фріжикіна — 1 місце (батерфляй);
- Ангеліна Когут — 1 місце (кроль);
- Мирослава Лукіянчук — 3 місце (кроль).
Хлопці (багатоборство):
- Дмитро Точонов — 1 місце (кроль);
- Леонард Павліщев — 2 місце (кроль);
- Єгор Гавенко — 3 місце (кроль);
- Микита Бевз — 1 місце (брас);
- Макар Данилів — 3 місце (батерфляй);
- Кірілл Завгородній — 2 місце (спина).
Вікові категорії:
Кадети:
- Анастасія Муха — 1 місце;
- Вероніка Руденко — 3 місце.
Юнаки:
- Іван Онощенко — 1 місце.
Юніори:
- Максим Мірошниченко — 3 місце.
Абсолютна категорія:
- Дар’я Первова — 1 місце.
Тренери, які підготували спортсменів: Оксана Бойченко, Олена Якуба, Василь Бондар та В’ячеслав Мороз.
Нагадаємо, що нещодавно одеситка Емма Клочкова, якій лише 2 роки й 4 місяці, встановила рекорд України у плаванні, як наймолодша дитина, яка проплила 25 метрів у басейні. Для встановлення рекорду дівчинці знадобилося 3 хвилини 29 секунд.
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