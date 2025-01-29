Спорсмени з Миколаєва вибороли нагороди на змаганнях з фехтування

Фехтувальники з Миколаївщини вибороли нагороди на всеукраїнських змаганнях. Фото: Національна федерація фехтування України/Єлизавета Чижикова

Спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на всеукраїнські змаганнях з фехтування на рапірах.

Про це повідомили у Національній федерації фехтування України.

Зазначається, що 22-річна рапіристка Аліна Полозюк з Миколаєва виборола золото серед жінок. Вона виграла змагання у перший день, а у другий — посіла друге місце, поступившись у фіналі Крістіні Петровій (6:13).

Фехтувальники з Миколаївщини вибороли нагороди на всеукраїнських змаганнях. Фото: Національна федерація фехтування України/Єлизавета Чижикова

Серед чоловіків третє місце посів миколаївець Єлізар Дирда, який став переможцем в перший день, проте у другий зазнав поразки від срібного призера Даниїла Гойди.

Нагадаємо, фехтувальники з Миколаївщини вибороли призові місця на юніорському чемпіонаті України. Золото здобув Єлізар Дирда, срібло — у Артема Коржовий-Лернер.