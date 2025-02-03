Миколаївські легкоатлети виступили на Чемпіонаті України у Львові

Миколаївські спортсмени виступили на чемпіонаті України з легкої атлетики, фото: Управління спорту ММР

З 31 січня по 2 лютого у Львові відбувся Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат. Миколаївську область на змаганнях представили спортсмени МСДЮСШОР.

Індивідуальні результати:

Марія Боброва — 8 місце у п’ятиборстві (2804 очки, стрибки у висоту — 1 м 55 см), 9 місце у стрибках у висоту.

Тренери: Юрій Грицак, Олександра Олійник, Леонід Боровський.

— 8 місце у п’ятиборстві (2804 очки, стрибки у висоту — 1 м 55 см), 9 місце у стрибках у висоту. Тренери: Юрій Грицак, Олександра Олійник, Леонід Боровський. Діана Кісель — 8 місце у бігу на 60 м з бар’єрами (10.16, виконання І спортивного розряду).

Тренер: Леонід Боровський.

— 8 місце у бігу на 60 м з бар’єрами (10.16, виконання І спортивного розряду). Тренер: Леонід Боровський. Анастасія Алємаскіна — 10 місце у бігу на 60 м з бар’єрами (9.51), 21 місце у бігу на 200 м (27.58), 30 місце у бігу на 60 м (8.44).

Тренери: Вікторія Кілярська, Ірина Шаповалова, Алла Ковпак.

— 10 місце у бігу на 60 м з бар’єрами (9.51), 21 місце у бігу на 200 м (27.58), 30 місце у бігу на 60 м (8.44). Тренери: Вікторія Кілярська, Ірина Шаповалова, Алла Ковпак. Олександр 19 місце у бігу на 60 м (7.59), 22 місце у бігу на 200 м (25.15).

Тренери: Іван Гриник, Леонід Боровський.

19 місце у бігу на 60 м (7.59), 22 місце у бігу на 200 м (25.15). Тренери: Іван Гриник, Леонід Боровський. Олександра Федоренко — 26 місце у потрійному стрибку (9 м 41 см), 75 місце у бігу на 60 м (9.18).

Тренери: Вікторія Тамбовцева, Ірина Шаповалова, Ольга Дворак (Миндрул).

— 26 місце у потрійному стрибку (9 м 41 см), 75 місце у бігу на 60 м (9.18). Тренери: Вікторія Тамбовцева, Ірина Шаповалова, Ольга Дворак (Миндрул). Марія Федоренко — 25 місце у стрибках у довжину (4 м 55 см), 29 місце у бігу на 60 м (8.40).

Тренери: Вікторія Тамбовцева, Ірина Шаповалова, Вікторія Кілярська.

Естафета 100+200+300+400 м:

Команда у складі Анастасії Алємаскіної, Марії Бобрової, Марії Федоренко та Діани Кісель посіла 11 місце з результатом 2:34.78.

Миколаївські спортсмени виступили на чемпіонаті України з легкої атлетики, фото: Управління спорту ММР Миколаївські спортсмени виступили на чемпіонаті України з легкої атлетики, фото: Управління спорту ММР Миколаївські спортсмени виступили на чемпіонаті України з легкої атлетики, фото: Управління спорту ММР

Нагадаємо, що раніше у Києві відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні та чемпіонат з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів, де вихованці Миколаївської спортивної школи з легкої атлетики вибороли чотири нагороди.