Миколаївські легкоатлети виступили на Чемпіонаті України у Львові
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
16:33, 03 лютого, 2025
-
З 31 січня по 2 лютого у Львові відбувся Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат. Миколаївську область на змаганнях представили спортсмени МСДЮСШОР.
Індивідуальні результати:
- Марія Боброва — 8 місце у п’ятиборстві (2804 очки, стрибки у висоту — 1 м 55 см), 9 місце у стрибках у висоту.
Тренери: Юрій Грицак, Олександра Олійник, Леонід Боровський.
- Діана Кісель — 8 місце у бігу на 60 м з бар’єрами (10.16, виконання І спортивного розряду).
Тренер: Леонід Боровський.
- Анастасія Алємаскіна — 10 місце у бігу на 60 м з бар’єрами (9.51), 21 місце у бігу на 200 м (27.58), 30 місце у бігу на 60 м (8.44).
Тренери: Вікторія Кілярська, Ірина Шаповалова, Алла Ковпак.
- Олександр 19 місце у бігу на 60 м (7.59), 22 місце у бігу на 200 м (25.15).
Тренери: Іван Гриник, Леонід Боровський.
- Олександра Федоренко — 26 місце у потрійному стрибку (9 м 41 см), 75 місце у бігу на 60 м (9.18).
Тренери: Вікторія Тамбовцева, Ірина Шаповалова, Ольга Дворак (Миндрул).
- Марія Федоренко — 25 місце у стрибках у довжину (4 м 55 см), 29 місце у бігу на 60 м (8.40).
Тренери: Вікторія Тамбовцева, Ірина Шаповалова, Вікторія Кілярська.
Естафета 100+200+300+400 м:
Команда у складі Анастасії Алємаскіної, Марії Бобрової, Марії Федоренко та Діани Кісель посіла 11 місце з результатом 2:34.78.
Нагадаємо, що раніше у Києві відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні та чемпіонат з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів, де вихованці Миколаївської спортивної школи з легкої атлетики вибороли чотири нагороди.
Останні новини про: Спорт