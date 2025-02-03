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Борці з Вознесенська здобули нагороди на турнірі з греко-римської боротьби

Борці з Вознесенська на турнірі з греко-римської боротьби. Фото: пресслужба Вознесенської міської радиБорці з Вознесенська на турнірі з греко-римської боротьби. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

У суботу, 1 лютого, на Миколаївщині пройшов турнір з греко-римської боротьби, присвячений п’ятій річниці клубу «Олександрівські Тигри». 

За інформацією пресслужби міської ради, борці з Вознесенська здобули дев’ять призових нагород. 

Золото виборов Єгор Макаренко. Срібні медалі у Євгена Водяновича, Святослава Сазонова, Артема Хаєцького. А бронзу здобули Захар Кириченко, Всеволод Бондар, Матвій Мельник, Андрій Єрмаков, Влад Коцюрба.

«Вітаємо наших спортсменів із блискучими результатами. Нехай кожен турнір приносить вам ще більше досвіду, впевненості та нових звершень. Особливі слова підтримки для Івана Рабка та Михайла Плотнікова — ви продемонстрували чудову техніку та силу волі. Наступного разу — тільки перемога!», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що спортсмени з Вознесенська вибороли 7 призових нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби, що відбувся у Миколаєві. 

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