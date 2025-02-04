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У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат з кіокушин карате «Юний самурай»

У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат з кіокушин карате «Юний самурай», фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат з кіокушин карате «Юний самурай», фото надали організатори заходу

У Миколаєві 2 лютого в спортивному комплексі «Зоря» відбувся ХХХІІ Відкритий чемпіонат з кіокушин будо карате Кенбукай «Юний самурай».

Турнір зібрав 180 спортсменів із Миколаєва, Одеси, Первомайська, Південоукраїнська, Очакова та Нової Одеси, повідомили організатори заходу.

Федерацію кіокушин карате України в Миколаївській області (ІКО-1) представили 32 спортсмени Миколаївської обласної комунальної комплексної ДЮСШ №1 та Первомайської міської федерації кіокушин карате під керівництвом Юрія та Анастасії Галімон.

За підсумками чемпіонату команда ІКО-1 здобула перше командне місце, виборовши 13 золотих, 10 срібних та 5 бронзових медалей.

У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат з кіокушин карате «Юний самурай», фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат з кіокушин карате «Юний самурай», фото надали організатори заходу
У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат з кіокушин карате «Юний самурай», фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат з кіокушин карате «Юний самурай», фото надали організатори заходу
У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат з кіокушин карате «Юний самурай», фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат з кіокушин карате «Юний самурай», фото надали організатори заходу

Переможці змагань:

Золото

  • Іван Журавльов
  • Роман Мартиненко
  • Ілля Валянський
  • Назар Назаратій
  • Ілля Михайловський
  • Ярослав Валянський
  • Артем Ткач
  • Журавльова
  • Анна Галімон
  • Анна Мєлєга
  • Дмитро Шутило
  • Павло Соколюк
  • Дар'я Пісоцька

Срібло

  • Ігнат Майдаченко
  • Максим Стефанко
  • Денис Мартиненко
  • Георгій Юр'єв
  • Наталія Яніцька
  • Павло Воротнюк
  • Яна Крівцова
  • Марина Смик
  • Анастасія Галенко
  • Емілія Касьяновська

Бронза

  • Єгор Кругленко
  • Олександр Гладь
  • Кирило Мазур
  • Аріна Непомяща
  • Софія Гладь

Друге командне місце посіла Ukrainian Federation of Kyokushin, третє — Миколаїв Kenbukai.

У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат з кіокушин карате «Юний самурай», фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат з кіокушин карате «Юний самурай», фото надали організатори заходу
У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат з кіокушин карате «Юний самурай», фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат з кіокушин карате «Юний самурай», фото надали організатори заходу
У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат з кіокушин карате «Юний самурай», фото надали організатори заходуУ Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат з кіокушин карате «Юний самурай», фото надали організатори заходу

Нагадаємо, що раніше згідно наказу Міністерства молоді та спорту України троє миколаївських спортсменів отримали найвищі спортивні звання «Майстер спорту України міжнародного класу» та «Майстер спорту України».

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