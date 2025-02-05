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В Одещині запустили гарячу лінію для ветеранів, які хочуть займатися спортом

В Одещині запустили гарячу лінію для ветеранів, які хочуть займатися спортом, фото з Facebook Олега КіпераВ Одещині запустили гарячу лінію для ветеранів, які хочуть займатися спортом, фото з Facebook Олега Кіпера

В Одеській області з 6 лютого почне працювати гаряча лінія для ветеранів, які хочуть зайнятися спортом. Спеціалісти надаватимуть допомогу у пошуку секцій та тренерів.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, гаряча лінія буде доступна за номером +38093 890 62 64 з понеділка по п'ятницю, з 8:30 до 17:00.

«Звертайтесь — спеціалісти допоможуть знайти секцію, тренера та необхідну підтримку. Наша мета — зробити всю спортивну інфраструктуру Одещини інклюзивною. Працюємо над тим, щоб жодні фізичні бар’єри не заважали реалізації потенціалу наших громадян», — додав Кіпер.

Нагадаємо, парамедики з Великобританії продовжують проводити тренінги з домедичної допомоги для рятувальників Одещини

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