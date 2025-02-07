Борці з Миколаєва завоювали 28 нагород на чемпіонаті з джиу-джитсу

Миколаївські спортсмени на відкритому чемпіонаті області з джиу-джитсу в Одесі. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Днями в Одесі відбувся відкритий чемпіонат області з джиу-джитсу «Kings of the tatami». Спортсмени з Миколаєва вибороли 28 нагород та посіли 3 командне місце.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, борці здобули 11 золотих, сім срібних та десять бронзових нагород.

Зазначається, що тренує чемпіонів Євгеній Сандул. До складу команди увійшли: Іван Сандул, Дмитро Талагаєв, Олег Бурдюг, Олег Ніколаєв, Нікіта Андрієнко, Андрій Трифонов, Дамір Саркаров, Тетяна Сандул, Олександр Вишневський, Ярослав Сівастьянов, Артем Крижановський, Іван Зінько, Артем Мазуренко, Олександр Лі, Роман Сандул, Михайло Буклів, Гліб Грідасов, Макар Жирний, Ніка Сокол, Кіра Кіріченко, Іван Полковниченко, Андрій Воронін, Мирослав Кальянов, Ілля Поспєлов, Даня Корольов, Сюзанна Антипченко, Анастасія Ісаєва, Марія Данилевська.

Раніше миколаївські самбісти вибороли чотири медалі на Чемпіонаті України серед юніорів, старших юнаків та кадетів.