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Спортсмени з Вознесенська вибороли призові місця на чемпіонаті України з греко-римської боротьби

Призери відкритого чемпіонату України з греко-римської боротьби, Миколаїв, 1 березня 2025 року. Фото: Вознесенська міськрадаПризери відкритого чемпіонату України з греко-римської боротьби, Миколаїв, 1 березня 2025 року. Фото: Вознесенська міськрада

У суботу, 1 березня, у Миколаєві відбувся відкритий зональний чемпіонат України з греко-римської боротьби серед кадетів U-15 та юніорів U-17. Вознесенські борці завоювали п’ять нагород.

Як повідомили в пресслужбі Вознесенської міської ради, турнір був присвячений пам’яті захисників України, які віддали життя за незалежність та територіальну цілісність держави.

Зазначається, що у змаганнях взяли участь 180 спортсменів із 19 команд, які представляли Миколаївську, Одеську, Кіровоградську, Дніпропетровську області та Київ.

Відкритий зональний чемпіонат України з греко-римської боротьби, Миколаїв, 1 березня 2025 року. Фото: Вознесенська міськрадаВідкритий зональний чемпіонат України з греко-римської боротьби, Миколаїв, 1 березня 2025 року. Фото: Вознесенська міськрада
Відкритий зональний чемпіонат України з греко-римської боротьби, Миколаїв, 1 березня 2025 року. Фото: Вознесенська міськрадаВідкритий зональний чемпіонат України з греко-римської боротьби, Миколаїв, 1 березня 2025 року. Фото: Вознесенська міськрада
Відкритий зональний чемпіонат України з греко-римської боротьби, Миколаїв, 1 березня 2025 року. Фото: Вознесенська міськрадаВідкритий зональний чемпіонат України з греко-римської боротьби, Миколаїв, 1 березня 2025 року. Фото: Вознесенська міськрада

За підсумками чемпіонату золоту медаль здобув Іван Гуцол. Срібні нагороди вибороли Артем Каленюк, Руслан Сорокін і Денис Плохотний. Бронзу отримав Олег Колотюк.

«Не менше гідно боровся і Влад Домуз, якому трохи не вистачило до призового місця. Вітаємо наших спортсменів і тренера з цими чудовими результатами»,—  зазначили у мерії.

Раніше борці з Вознесенська здобули нагороди на турнірі з греко-римської боротьби.

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