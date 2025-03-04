Спортсмени з Вознесенська вибороли призові місця на чемпіонаті України з греко-римської боротьби
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- Світлана Іванченко
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14:20, 04 березня, 2025
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У суботу, 1 березня, у Миколаєві відбувся відкритий зональний чемпіонат України з греко-римської боротьби серед кадетів U-15 та юніорів U-17. Вознесенські борці завоювали п’ять нагород.
Як повідомили в пресслужбі Вознесенської міської ради, турнір був присвячений пам’яті захисників України, які віддали життя за незалежність та територіальну цілісність держави.
Зазначається, що у змаганнях взяли участь 180 спортсменів із 19 команд, які представляли Миколаївську, Одеську, Кіровоградську, Дніпропетровську області та Київ.
За підсумками чемпіонату золоту медаль здобув Іван Гуцол. Срібні нагороди вибороли Артем Каленюк, Руслан Сорокін і Денис Плохотний. Бронзу отримав Олег Колотюк.
«Не менше гідно боровся і Влад Домуз, якому трохи не вистачило до призового місця. Вітаємо наших спортсменів і тренера з цими чудовими результатами»,— зазначили у мерії.
Раніше борці з Вознесенська здобули нагороди на турнірі з греко-римської боротьби.
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