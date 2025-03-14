42 нагороди: у Миколаєві пройшов Кубок міського голови зі стрибків на батуті

Учасники Кубку міського голови зі стрибків на батуті. Фото: міське управління у справах фізичної культури і спорту

У Миколаєві 13 березня відбувся Кубок міського голови зі стрибків на батуті. Учасники вибороли 42 нагороди.

Як повідомили в міському управлінні у справах фізичної культури і спорту, у змаганнях взяли участь спортсмени з КДЮСШ «Перемога», Школи вищої спортивної майстерності та Вищого училища фізичної культури.

За підсумками учасники вибороли 42 нагороди, з яких 30 здобули вихованці КДЮСШ «Перемога». Зокрема, 17 спортсменів посіли перші місця. Ще 16 учасників завоювали срібні медалі, а 9 спортсменів отримали бронзу.

Учасники Кубку міського голови зі стрибків на батуті. Фото: міське управління у справах фізичної культури і спорту Учасники Кубку міського голови зі стрибків на батуті. Фото: міське управління у справах фізичної культури і спорту Учасники Кубку міського голови зі стрибків на батуті. Фото: міське управління у справах фізичної культури і спорту

Раніше повідомлялось, що спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на Чемпіонаті України серед юніорів та юніорок зі стрибків на батуті, який проходив в Одесі з 3 по 5 березня.