Миколаївські спортсмени вибороли бронзу на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті
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- Даріна Мельничук
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21:22, 06 березня, 2025
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Спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на Чемпіонаті України серед юніорів та юніорок зі стрибків на батуті, який проходив в Одесі з 3 по 5 березня.
Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Вихованці КДЮСШ «Перемога» в складі команди Миколаївської області посіли треті місця.
- Петрик Тимофій — 3 місце (індивідуальні стрибки);
- Ірина Толмачова та Тимофій Петрик — 3 місце (командні змагання).
Тренує спортсменів Олена Мовчан.
Нагадаємо, художні гімнастки з Миколаївщини вибороли призові місця на відкритому турнірі «Odessa Cup», який відбувся 27 та 28 лютого.
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