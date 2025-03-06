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Миколаївські спортсмени вибороли бронзу на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті

Спортсмени з Миколаївщини вибороли бронзу на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті. Фото: Управління спорту ММРСпортсмени з Миколаївщини вибороли бронзу на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті. Фото: Управління спорту ММР

Спортсмени з Миколаївщини вибороли призові місця на Чемпіонаті України серед юніорів та юніорок зі стрибків на батуті, який проходив в Одесі з 3 по 5 березня.

Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Вихованці КДЮСШ «Перемога» в складі команди Миколаївської області посіли треті місця.

  • Петрик Тимофій — 3 місце (індивідуальні стрибки);
  • Ірина Толмачова  та  Тимофій Петрик — 3 місце (командні змагання).

Тренує спортсменів Олена Мовчан.

Спортсмени з Миколаївщини вибороли бронзу на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті. Фото: Управління спорту ММРСпортсмени з Миколаївщини вибороли бронзу на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті. Фото: Управління спорту ММР

Нагадаємо, художні гімнастки з Миколаївщини вибороли призові місця на відкритому турнірі «Odessa Cup», який відбувся 27 та 28 лютого.

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