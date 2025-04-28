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Миколаївський борець став чемпіоном України та здобув путівку на європейський турнір

Миколаївській спортсмен Максут Султанов здобув золото на чемпіонаті України з греко-римської боротьби, який днями проходив у Тернополі. 

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, змагання стали важливим етапом відбору до складу національної команди для участі в чемпіонаті Європи в Італії.

«Вихованці миколаївської школи боротьби продемонстрували високий рівень майстерності та гідно представили Миколаївщину», — йдеться у повідомленні. 

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОВА

Максут Султанов виборов золоту нагороду у ваговій категорії до 60 кілограм, ставши чемпіоном України та здобувши право представляти Україну й Миколаївщину на міжнародних змаганнях.

Ще один представник Миколаївщини, Богдан Левченко, посів п’яте місце у ваговій категорії до 77 кілограм.

Нагадаємо, що вознесенські борці завоювали п’ять нагород на відкритому зональному чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед кадетів U-15 та юніорів U-17. 

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