Миколаївський борець став чемпіоном України та здобув путівку на європейський турнір
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- Світлана Іванченко
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17:05, 28 квітня, 2025
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Миколаївській спортсмен Максут Султанов здобув золото на чемпіонаті України з греко-римської боротьби, який днями проходив у Тернополі.
Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, змагання стали важливим етапом відбору до складу національної команди для участі в чемпіонаті Європи в Італії.
«Вихованці миколаївської школи боротьби продемонстрували високий рівень майстерності та гідно представили Миколаївщину», — йдеться у повідомленні.
Максут Султанов виборов золоту нагороду у ваговій категорії до 60 кілограм, ставши чемпіоном України та здобувши право представляти Україну й Миколаївщину на міжнародних змаганнях.
Ще один представник Миколаївщини, Богдан Левченко, посів п’яте місце у ваговій категорії до 77 кілограм.
Нагадаємо, що вознесенські борці завоювали п’ять нагород на відкритому зональному чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед кадетів U-15 та юніорів U-17.
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