Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Шанхаї
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- Аліна Квітко
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22:22, 03 травня, 2025
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Ярослава Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги у стрибках у висоту, який відбувся у Шанхаї.
Про це повідомляє Champion.com.ua.
Для перемоги Ярославі вистачило стрибка на 2 метри. Друге місце — в австралійки Ніколи Оліслагерс (1,98 метра). Третє місце посіла ще одна представниця Австралії – Елеанор Паттерсон, яка зупинилася на позначці 1,95 метри.
Четвертою стала Юлія Левченко, також із України, з результатом 1,92 метри – це її найкращий результат сезону.
Уже в статусі чемпіонки Магучіх спробувала взяти 2,03 метри, однак усі три спроби виявились невдалими.
Це вже десята поспіль перемога спортсменки на етапах Діамантової ліги. Востаннє Магучіх поступалася у цьому змаганні у липні 2023 року в Монако. Тоді вона зайняла третє місце.
Нагадаємо, що раніше українська легкоатлетка Ярослава Магучіх втретє поспіль виборола золото на чемпіонаті Європи в приміщенні у стрибках у висоту. Змагання відбулися в нідерландському місті Апелдорн.
Як відомо, українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, взявши висоту 2,10 метра.