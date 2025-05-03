Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Шанхаї

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Фото: facebook/olympicua

Ярослава Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги у стрибках у висоту, який відбувся у Шанхаї.

Про це повідомляє Champion.com.ua.

Для перемоги Ярославі вистачило стрибка на 2 метри. Друге місце — в австралійки Ніколи Оліслагерс (1,98 метра). Третє місце посіла ще одна представниця Австралії – Елеанор Паттерсон, яка зупинилася на позначці 1,95 метри.

Четвертою стала Юлія Левченко, також із України, з результатом 1,92 метри – це її найкращий результат сезону.

Уже в статусі чемпіонки Магучіх спробувала взяти 2,03 метри, однак усі три спроби виявились невдалими.

Це вже десята поспіль перемога спортсменки на етапах Діамантової ліги. Востаннє Магучіх поступалася у цьому змаганні у липні 2023 року в Монако. Тоді вона зайняла третє місце.

Нагадаємо, що раніше українська легкоатлетка Ярослава Магучіх втретє поспіль виборола золото на чемпіонаті Європи в приміщенні у стрибках у висоту. Змагання відбулися в нідерландському місті Апелдорн.

Як відомо, українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, взявши висоту 2,10 метра.