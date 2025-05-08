Миколаївський борець Курочкін здобув бронзу на Кубку України
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- Світлана Іванченко
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22:54, 08 травня, 2025
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Миколаївський борець Ігор Курочкін став бронзовим призером Кубка України з греко-римської боротьби.
Про успіх спортсмена повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.
Змагання відбулися 4–7 травня у місті Південне Одеської області та зібрали провідних атлетів з усієї країни.
Зазначається, що Ігор Курочкін, вихованець Школи вищої спортивної майстерності, здобув бронзову нагороду у ваговій категорії до 60 кілограмів.
Нагадаємо, що миколаївській спортсмен Максут Султанов здобув золото на чемпіонаті України з греко-римської боротьби, який днями проходив у Тернополі.
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