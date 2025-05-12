У Миколаєві пройшли вітрильні перегони
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
23:30, 12 травня, 2025
-
У неділю, 11 травня, у Миколаєві завершилися перегони Весняного чемпіонату ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб», а також чемпіонату КДЮСШ «Атлант».
Змагання проходили на території Обласного яхт-клубу та об’єднали юних спортсменів із різних секцій, які боролися за нагороди у відповідних класах.
Серед переможців — Дмитро Антіпін, який здобув золото у класі ILCA серед юнаків. Срібло у цій категорії у Юрія Ромашкана, а бронза — Юрія Бойка.
Віолетта Войцех стала першою у класі ILCA 4 серед дівчат, а срібло виборола Софія Паркіна.
У класі ILCA 6 найкращий результат показала Вікторія Бойко, завоював золоту нагороду. Дмитро Павлов став срібним призером, а Владислав Залевський — бронзовим.
В ILCA 7 перемогу виборов Юрій Журавльов, друге місце зайняв Єгор Попач, третє — Всеволод Іванов.
У класі 420 кращими стали Іван Лантух та Мілада Корзун, які фінішували першими серед екіпажів. Андрій Шульженко та Ксенія Кірея прийшли другими. Екіпаж Олександр Хобер та Андрій Віхтогрук стали бронзовими призерами.
У класі RS TERA PRO переміг Артем Бєликов, друге місце у Іллі Остроушка, третє — Максима Гладковського.
В категорії ULTRA M кращою стала Мирослава Барицька, на другому місці Роман Пятков.
Раніше у Миколаєві проходила Відкрита обласна регата з вітрильного спорту серед юнаків «Вітрила Єдності».
Останні новини про: Спорт