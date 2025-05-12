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У Миколаєві пройшли вітрильні перегони

Нагородження переможців вітрильних перегонів у Миколаєві. Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»Нагородження переможців вітрильних перегонів у Миколаєві. Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»

У неділю, 11 травня, у Миколаєві завершилися перегони Весняного чемпіонату ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб», а також чемпіонату КДЮСШ «Атлант».

Змагання проходили на території Обласного яхт-клубу та об’єднали юних спортсменів із різних секцій, які боролися за нагороди у відповідних класах.

Нагородження переможців вітрильних перегонів у Миколаєві. Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»Нагородження переможців вітрильних перегонів у Миколаєві. Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»
Нагородження переможців вітрильних перегонів у Миколаєві. Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»Нагородження переможців вітрильних перегонів у Миколаєві. Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»
Нагородження переможців вітрильних перегонів у Миколаєві. Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»Нагородження переможців вітрильних перегонів у Миколаєві. Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»

Серед переможців — Дмитро Антіпін, який здобув золото у класі ILCA серед юнаків. Срібло у цій категорії у Юрія Ромашкана, а бронза — Юрія Бойка. 

Віолетта Войцех стала першою у класі ILCA 4 серед дівчат, а срібло виборола Софія Паркіна. 

У класі ILCA 6 найкращий результат показала Вікторія Бойко, завоював золоту нагороду. Дмитро Павлов став срібним призером, а Владислав Залевський — бронзовим. 

В ILCA 7 перемогу виборов Юрій Журавльов, друге місце зайняв Єгор Попач, третє — Всеволод Іванов.

У класі 420 кращими стали Іван Лантух та Мілада Корзун, які фінішували першими серед екіпажів. Андрій Шульженко та Ксенія Кірея прийшли другими. Екіпаж Олександр Хобер та Андрій Віхтогрук стали бронзовими призерами. 

Нагородження переможців вітрильних перегонів у Миколаєві. Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»Нагородження переможців вітрильних перегонів у Миколаєві. Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»
Нагородження переможців вітрильних перегонів у Миколаєві. Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»Нагородження переможців вітрильних перегонів у Миколаєві. Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»
Нагородження переможців вітрильних перегонів у Миколаєві. Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»Нагородження переможців вітрильних перегонів у Миколаєві. Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»

У класі RS TERA PRO переміг Артем Бєликов, друге місце у Іллі Остроушка, третє — Максима Гладковського. 

В категорії ULTRA M кращою стала Мирослава Барицька, на другому місці Роман Пятков.

Раніше у Миколаєві проходила Відкрита обласна регата з вітрильного спорту серед юнаків «Вітрила Єдності».

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