Миколаївські спортсмени завоювали 17 медалей на чемпіонаті України з веслування
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- Альона Коханчук
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12:35, 13 травня, 2025
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Миколаївські спортсмени здобули 17 медалей на чемпіонаті України з марафону марафону пам’яті Ігоря Присяжнюка.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Чемпіонат проходив з 9 по 11 травня у Вінниці. Спортсмени Миколаївської області показали високий рівень підготовки та вибороли 17 нагород, серед яких п’ять золотих, шість срібних та шість бронзових.
Дмитро Чернецький (каное)
- золото — С1-19 км (молодь)
- золото — С2-22,6 км (чоловіки, разом з Тимофієм Вознюком)
Вероніка Сметаніна (байдарка)
- срібло — К1-22,6 км (молодь)
- срібло — К1-3,4 км (молодь)
- срібло — К2-22,6 км (жінки, разом з Дар’єю Довбнею)
- срібло — К1, естафета
Дмитро Деревінський (каное)
- срібло — С1-22,6 км (чоловіки)
- бронза — С1-3,4 км (чоловіки)
- бронза — С2-22,6 км (чоловіки, разом з Дмитром Мельничуком)
Максим Мальованний (каное)
- золото — С1-3,4 км (юніори)
- срібло — С2-15,4 км (юніори, разом з Арсенієм Федаком)
Рустам Коваленко (каное)
- золото — С2-15,4 км (юніори, з Данилом Горбенком)
- бронза — С1-3,4 км (юніори)
Данило Горбенко (каное)
- золото — С2-15,4 км (юніори, разом з Рустамом Коваленком)
Максим Храпко (каное)
- бронза — С1-15,3 км (юніори)
Аліна Косто (байдарка)
- бронза — К2-19 км (юніорки, разом з Анастасією Татаровою)
Анастасія Татарова (байдарка)
- бронза — К2-19 км (юніорки, разом з Аліною Косто)
Довідка: Ігор Присяжнюк — український спортсмен і військовий, майстер спорту з веслування на байдарках і каное, багаторазовий чемпіон України. Ігор Присяжнюк служив у прикордонній службі України. У 2014 році він загинув під час виходу з оточення в зоні бойових дій на Донбасі, коли його підрозділ потрапив під обстріл. На його честь у Вінниці проводить чемпіонат України з марафону у веслуванні.
Нагадаємо, що минулого року миколаївські спортсмени здобули сім нагород.
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