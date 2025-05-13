Миколаївські спортсмени завоювали 17 медалей на чемпіонаті України з веслування

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з веслування. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени здобули 17 медалей на чемпіонаті України з марафону марафону пам’яті Ігоря Присяжнюка.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Чемпіонат проходив з 9 по 11 травня у Вінниці. Спортсмени Миколаївської області показали високий рівень підготовки та вибороли 17 нагород, серед яких п’ять золотих, шість срібних та шість бронзових.

Дмитро Чернецький (каное)

золото — С1-19 км (молодь)

золото — С2-22,6 км (чоловіки, разом з Тимофієм Вознюком)

Вероніка Сметаніна (байдарка)

срібло — К1-22,6 км (молодь)

срібло — К1-3,4 км (молодь)

срібло — К2-22,6 км (жінки, разом з Дар’єю Довбнею)

срібло — К1, естафета

Дмитро Деревінський (каное)

срібло — С1-22,6 км (чоловіки)

бронза — С1-3,4 км (чоловіки)

бронза — С2-22,6 км (чоловіки, разом з Дмитром Мельничуком)

Максим Мальованний (каное)

золото — С1-3,4 км (юніори)

срібло — С2-15,4 км (юніори, разом з Арсенієм Федаком)

Рустам Коваленко (каное)

золото — С2-15,4 км (юніори, з Данилом Горбенком)

бронза — С1-3,4 км (юніори)

Данило Горбенко (каное)

золото — С2-15,4 км (юніори, разом з Рустамом Коваленком)

Максим Храпко (каное)

бронза — С1-15,3 км (юніори)

Аліна Косто (байдарка)

бронза — К2-19 км (юніорки, разом з Анастасією Татаровою)

Анастасія Татарова (байдарка)

бронза — К2-19 км (юніорки, разом з Аліною Косто)

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з веслування. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з веслування. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з веслування. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з веслування. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з веслування. Фото: Миколаївська ОВА

Довідка: Ігор Присяжнюк — український спортсмен і військовий, майстер спорту з веслування на байдарках і каное, багаторазовий чемпіон України. Ігор Присяжнюк служив у прикордонній службі України. У 2014 році він загинув під час виходу з оточення в зоні бойових дій на Донбасі, коли його підрозділ потрапив під обстріл. На його честь у Вінниці проводить чемпіонат України з марафону у веслуванні.

Нагадаємо, що минулого року миколаївські спортсмени здобули сім нагород.