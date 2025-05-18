У Миколаєві для лікування хлопчика зібрали ₴30 тис. на благодійному футбольному матчі

Благодійний футбольний матч у Миколаєві. Фото: Асоціація футболу Миколаївської області

У суботу, 17 травня, на полі КДЮСШ «Перемога» відбувся благодійний футбольний матч за участі відомих миколаївців та спортсменів.

Як повідомили у Асоціації футболу Миколаївської області, подію організували для допомогти маленькому Максимові Шульгіну, який бореться з важким генетичним захворюванням.

Благодійний футбольний матч у Миколаєві. Фото: Асоціація футболу Миколаївської області Благодійний футбольний матч у Миколаєві. Фото: Асоціація футболу Миколаївської області Благодійний футбольний матч у Миколаєві. Фото: Асоціація футболу Миколаївської області

Команди змагалися у форматі 8х8 та розіграли символічний Кубок. Організатори висловили сподівання, що цей матч стане початком доброї щорічної традиції.

Зазначається, що вдалося зібрати приблизно 30 тисяч гривень. Кошти вже передані на лікування Максима. У хлопчика мʼязова дистрофія Дюшенна, тяжке генетичне захворювання, при якому мʼязи поступово руйнуються.

Нагадаємо, що у Миколаєві на базі спортивної школи «Перемога» відбулись фінальні матчі обласного чемпіонату з футболу серед гравців вікової категорії U-9.