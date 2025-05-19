Миколаївські спортсмени здобули три медалі на Кубку України з бадмінтону
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- Альона Коханчук
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12:35, 19 травня, 2025
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Миколаївські спортсмени стали призерами Кубка України з бадмінтону.
Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.
З 15 по 18 травня у Києві проходив Кубок України з бадмінтону, де змагалися 92 спортсмени з різних регіонів країни. Представники Миколаївщини показали високий рівень гри та здобули призові місця.
Срібну медаль у жіночій одиночній категорії виборола Марія Корягіна.
Бронзовими призерами стали Владислав Кунін (чоловіча одиночна категорія) та пара Ярослава Ванцаровська / Марія Корягіна (жіноча парна категорія).
П’яті місця у своїх категоріях посіли Поліна Ткач (змішана парна категорія) та Валерія Масайло (жіноча парна категорія).
Нагадаємо, що ц серпні 2024 року миколаївські спортсмени стали призерами та переможцями чемпіонату України з бадмінтону у Києві.
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