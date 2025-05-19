Миколаївські спортсмени здобули три медалі на Кубку України з бадмінтону

Миколаївські спортсмени здобули п’ять медалей на Кубку України з бадмінтону. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени стали призерами Кубка України з бадмінтону.

Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.

З 15 по 18 травня у Києві проходив Кубок України з бадмінтону, де змагалися 92 спортсмени з різних регіонів країни. Представники Миколаївщини показали високий рівень гри та здобули призові місця.

Срібну медаль у жіночій одиночній категорії виборола Марія Корягіна.

Бронзовими призерами стали Владислав Кунін (чоловіча одиночна категорія) та пара Ярослава Ванцаровська / Марія Корягіна (жіноча парна категорія).

П’яті місця у своїх категоріях посіли Поліна Ткач (змішана парна категорія) та Валерія Масайло (жіноча парна категорія).

Миколаївські спортсмени здобули п’ять медалей на Кубку України з бадмінтону. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські спортсмени здобули п’ять медалей на Кубку України з бадмінтону. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що ц серпні 2024 року миколаївські спортсмени стали призерами та переможцями чемпіонату України з бадмінтону у Києві.