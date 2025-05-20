Парафехтувальники з Миколаївщини здобули нагороди на Кубку світу в Угорщині
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- Світлана Іванченко
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20:09, 20 травня, 2025
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Миколаївські спортсмени завоювали чотири нагороди на Кубку світу з фехтування на візках, який проходив з 15 по 19 травня в місті Егер, Угорщина.
Про це повідомили в регіональному центрі «Інваспорт».
У міжнародних змаганнях взяли участь 128 спортсменів із 28 країн. Команду від Миколаївщини представляли четверо парафехтувальників.
Олег Науменко виборов бронзу у фехтуванні на рапірі, Дмитро Серьоженко став срібним призером у командній шаблі, а Олексій Закусилов здобув друге місце у командній шаблі та третє — у командній шпазі.
Наставники спортсменів — заслужені тренери України: Геннадій Яновський, Володимир Христик та Олександр Дорошин.
Нагадаємо, що миколаївські спортсмени здобули шість нагород на Кубку світу з фехтування на візках в Італії.
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