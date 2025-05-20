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Парафехтувальники з Миколаївщини здобули нагороди на Кубку світу в Угорщині

Миколаївські парафехтувальники на Кубку світу в Угорщині. Фото: «Інваспорт»Миколаївські парафехтувальники на Кубку світу в Угорщині. Фото: «Інваспорт»

Миколаївські спортсмени завоювали чотири нагороди на Кубку світу з фехтування на візках, який проходив з 15 по 19 травня в місті Егер, Угорщина.

Про це повідомили в регіональному центрі «Інваспорт».

У міжнародних змаганнях взяли участь 128 спортсменів із 28 країн. Команду від Миколаївщини представляли четверо парафехтувальників.

Олег Науменко виборов бронзу у фехтуванні на рапірі, Дмитро Серьоженко став срібним призером у командній шаблі, а Олексій Закусилов здобув друге місце у командній шаблі та третє — у командній шпазі.

Миколаївські парафехтувальники на Кубку світу в Угорщині. Фото: «Інваспорт»Миколаївські парафехтувальники на Кубку світу в Угорщині. Фото: «Інваспорт»
Миколаївські парафехтувальники на Кубку світу в Угорщині. Фото: «Інваспорт»Миколаївські парафехтувальники на Кубку світу в Угорщині. Фото: «Інваспорт»
Миколаївські парафехтувальники на Кубку світу в Угорщині. Фото: «Інваспорт»Миколаївські парафехтувальники на Кубку світу в Угорщині. Фото: «Інваспорт»

Наставники спортсменів — заслужені тренери України: Геннадій Яновський, Володимир Христик та Олександр Дорошин.

Нагадаємо, що миколаївські спортсмени здобули шість нагород на Кубку світу з фехтування на візках в Італії.

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