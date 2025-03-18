Миколаївські парафехтувальники вибороли шість медалей на Кубку світу
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- Світлана Іванченко
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15:06, 18 березня, 2025
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Миколаївські спортсмени здобули шість нагород на Кубку світу з фехтування на візках. Змагання проходили у Пізі (Італія) з 13 по 16 березня.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.
Золоту медаль у змаганнях на рапірі виборов Олег Науменко, а Олексій Закусилов здобув бронзу в змаганнях на шпазі.
У командних змаганнях Тетяна Позняк та Олексій Закусилов стали чемпіонами у шпазі (мікс). Олег Науменко виборов золото у командній рапірі, а Дмитро Серьоженко — у командній шаблі.
Спортсменів тренують Геннадій Яновський, Олександра Дорошина та Володимир Христик.
Нагадаємо, шабліст з Миколаєва Юрій Цап здобув золото на Всеукраїнському турнірі.
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