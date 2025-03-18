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Миколаївські парафехтувальники вибороли шість медалей на Кубку світу

Миколаївські парафехтувальники на Кубку світу. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАМиколаївські парафехтувальники на Кубку світу. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Миколаївські спортсмени здобули шість нагород на Кубку світу з фехтування на візках. Змагання проходили у Пізі (Італія) з 13 по 16 березня.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.

Золоту медаль у змаганнях на рапірі виборов Олег Науменко, а Олексій Закусилов здобув бронзу в змаганнях на шпазі.

У командних змаганнях Тетяна Позняк та Олексій Закусилов стали чемпіонами у шпазі (мікс). Олег Науменко виборов золото у командній рапірі, а Дмитро Серьоженко — у командній шаблі.

Спортсменів тренують Геннадій Яновський, Олександра Дорошина та Володимир Христик.

Миколаївські парафехтувальники на Кубку світу. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАМиколаївські парафехтувальники на Кубку світу. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА
Миколаївські парафехтувальники на Кубку світу. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАМиколаївські парафехтувальники на Кубку світу. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА
Миколаївські парафехтувальники на Кубку світу. Фото: пресслужба Миколаївської ОВАМиколаївські парафехтувальники на Кубку світу. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Нагадаємо, шабліст з Миколаєва Юрій Цап здобув золото на Всеукраїнському турнірі.

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