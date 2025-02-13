Шабліст з Миколаєва здобув золото на Всеукраїнському турнірі
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- Світлана Іванченко
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8:42, 13 лютого, 2025
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11-12 лютого у Києві відбувся Всеукраїнський турнір найсильніших серед шаблістів. За підсумками двох днів змагань переможцем став миколаївець Юрій Цап.
Як повідомили у Федерації фехтування України, 32-річний Цап єдиний спортсмен, який вийшов у фінал за результатами двох змагальних днів. За сумою місць (1+2) він здобув золото.
Так, у першому фіналі Юрій Цап здолав Олексія Стаценка з рахунком 15:13. У другий день поступився Андрію Ягодці з рахунком 12:15, але цього вистачило для першого місця в змаганнях.
Нагадаємо, що найсильнішою шаблісткою серед жінок стала Олександра Бондар із Миколаєва.
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