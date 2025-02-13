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Шабліст з Миколаєва здобув золото на Всеукраїнському турнірі

Нагородження переможців Всеукраїнського турніру. Фото: Надії МоргунНагородження переможців Всеукраїнського турніру. Фото: Надії Моргун

11-12 лютого у Києві відбувся Всеукраїнський турнір найсильніших серед шаблістів. За підсумками двох днів змагань переможцем став миколаївець Юрій Цап.

Як повідомили у Федерації фехтування України, 32-річний Цап єдиний спортсмен, який вийшов у фінал за результатами двох змагальних днів. За сумою місць (1+2) він здобув золото.

Так, у першому фіналі Юрій  Цап здолав Олексія Стаценка з рахунком 15:13. У другий день поступився Андрію Ягодці з рахунком 12:15, але цього вистачило для першого місця в змаганнях.

Нагадаємо, що найсильнішою шаблісткою серед жінок стала Олександра Бондар із Миколаєва.

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