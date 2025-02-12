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Фехтувальниця із Миколаєва Бондар перемогла на Всеукраїнському турнірі найсильніших шаблісток

Олександра Бондар, фото: NFFUОлександра Бондар, фото: NFFU

У Києві відбувся Всеукраїнський турнір найсильніших шаблісток. Переможницею змагань стала Олександра Бондар із Миколаєва.

Як повідомили у Національній федерації фехтування України, змагання проходили 11 та 12 лютого.

У фіналі першого дня Олександра Бондар здолала чинну чемпіонку України серед юніорок Вікторію Коротченко (15:8), а в другий день – володарку Кубка України-2024 Дар’ю Гонцову (15:10).

«Для 21-річної представниці Миколаєва це був перший старт після травми ноги, отриманої в листопаді минулого року на Кубку світу в Орані. Вихованка Артема Скорохода показала абсолютний результат, вигравши в обидва дні», – повідомили у федерації.

Отже, підсумки змагань у жіночій шаблі:

  • Олександра Бондар (Миколаїв)
  • Дар’я Гонцова (Черкаси)
  • Софія Головкіна (Черкаси)

Нагадаємо, дві миколаївські спортивні школи потрапили у топ-10 найкращих спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву 2024 року.

 

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