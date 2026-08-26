У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року. Фото: Миколаївська ОВА

У середу, 26 серпня, виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов разом із Миколаївським міським головою Олександром Сєнкевичем перевірили готовність закладів освіти міста до початку нового навчального року.

Разом із ними заклади освіти відвідали заступники начальника Миколаївської ОВА Олександр Трайтлі та Валентин Гайдаржи, а також голова Миколаївського регіонального молодіжного конгресу Євген Євсюков.

У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року. Фото: Миколаївська ОВА У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року. Фото: Миколаївська ОВА У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року. Фото: Миколаївська ОВА

Основну увагу під час огляду приділили безпековій складовій та організації гарячого харчування школярів. Зокрема, перевірили стан укриттів та хід оновлення харчоблоків.

— Готовність шкіл прийняти дітей на навчання 1 вересня та забезпечити їх усім необхідним є пріоритетним завданням. Першочергове питання — безпека. Укриття мають відповідати всім необхідним вимогам. Окрема увага — організації гарячого харчування. Якісне та повноцінне харчування школярів сьогодні є одним із державних пріоритетів, і наше завдання — забезпечити його належну реалізацію на рівні області та громад, — зазначив Георгій Решетілов.

У двох закладах освіти, які оглянули, триває оновлення харчоблоків. На одному з об’єктів роботи вже на завершальному етапі. Спільно з міською владою та підрядником визначили завдання максимально прискорити їх, щоб харчоблок запрацював уже з 1 вересня.

У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року. Фото: Миколаївська ОВА У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року. Фото: Миколаївська ОВА У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року. Фото: Миколаївська ОВА

На другому об’єкті роботи ще тривають. Завершити їх мають до 1 жовтня з дотриманням усіх вимог до якості. До цього часу школярі мають бути забезпечені гарячим харчуванням.

Георгій Решетілов наголосив на необхідності дотримання визначених строків та якості виконання робіт і попросив Миколаївського міського голову тримати це питання на особистому контролі.

Також заступникам начальника Миколаївської ОВА Олександру Трайтлі та Валентину Гайдаржи та департаменту освіти і науки ОВА доручено організувати щотижневий моніторинг виконання визначених завдань.