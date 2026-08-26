 Екологи нагадали, що спалювання стерні та сухої трави може коштувати до ₴30 тис.

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Головна Новини Суспільство 20:49, 26 серпня, 2026

Екологи нагадали, що спалювання стерні та сухої трави може коштувати до ₴30 тис.

Рятувальник ліквідує пожежу. Архівне фото: ДСНСРятувальник ліквідує пожежу. Архівне фото: ДСНС

У спеку суха трава та стерня можуть спалахнути від найменшої іскри й швидко перетворити невелике займання на масштабну пожежу. За навмисне випалювання рослинності порушникам загрожують тисячні штрафи, а під час воєнного стану — ще й кримінальна відповідальність.

Про це нагадали у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За самовільне випалювання сухостою штраф становить:

  • для громадян — від трьох до понад шести гривень;
  • на територіях природно-заповідного фонду — до 12 тисяч гривень;
  • для посадових осіб — від 15 тисяч гривень до понад 21 тисяч гривень;
  • на територіях природно-заповідного фонду — понад 30 тисяч гривень.

Екологи радять не спалювати, подрібнити та заорати в землю суху рослинність. Це безпечніше для довкілля і водночас допомагає збагатити ґрунт.

В інспекції також наголошують, що під час воєнного стану навмисне підпалювання може мати ознаки диверсії та притягнення до кримінальної відповідальністі.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині за добу рятувальники зареєстрували 45 пожеж. Більшість займань сталися на відкритих територіях, де горіли суха трава, чагарники, пожнивні залишки та сміття.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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