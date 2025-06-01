Спортсмени з Миколаєва здобули 3 медалі на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби
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- Світлана Іванченко
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22:24, 01 червня, 2025
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Спортсмени з Миколаївщини вибороли медалі на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби серед юніорів, кадетів та юнаків.
Як повідомили в міському управлінні у справах фізичної культури і спорту, змагання проходили з 27 до 30 травня у місті Пореч (Хорватія).
Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з єдиноборств Максим Руденко та В’ячеслав Бабков здобули золоті нагороди. Вероніка Дуленчку виборола срібну медаль.
Спортсменів тренують Георгій Петков та Микола Чумаченко.
Раніше миколаївські спортсмени здобули вісім медалей на чемпіонаті України з пляжної боротьби.
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