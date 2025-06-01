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Спортсмени з Миколаєва здобули 3 медалі на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби

Миколаївські спортсмени на Чемпіонаті Європи у Хорватії. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської радиМиколаївські спортсмени на Чемпіонаті Європи у Хорватії. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Спортсмени з Миколаївщини вибороли медалі на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби серед юніорів, кадетів та юнаків. 

Як повідомили в міському управлінні у справах фізичної культури і спорту, змагання проходили з 27 до 30 травня у місті Пореч (Хорватія).

Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з єдиноборств Максим Руденко та В’ячеслав Бабков здобули золоті нагороди. Вероніка Дуленчку виборола срібну медаль.

Спортсменів тренують Георгій Петков та Микола Чумаченко.

Раніше миколаївські спортсмени здобули вісім медалей на чемпіонаті України з пляжної боротьби.

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