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Спортсмени з Миколаєва вибороли нагороди на чемпіонаті України з пляжної боротьби

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з пляжної боротьби. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські спортсмени на чемпіонаті України з пляжної боротьби. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські спортсмени здобули вісім медалей на чемпіонаті України з пляжної боротьби серед дорослих, молоді, юніорів, кадетів та юнаків, який проходив у Києві з 1 по 3 квітня.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, команда області посіла третє місце серед дорослих та друге місце серед молоді у загальному заліку.

Серед переможців — Ігор Карплюк, який виборов золото серед дорослих та бронзу серед юніорів. Максим Руденко здобув золоту нагороду серед юніорів і срібну серед молоді. Чемпіонкою серед юніорів стала Катерина Міллер. Срібні нагороди здобули: Дарина Курочкіна — серед дорослих, Вероніка Дуленчук — серед кадетів, а В’ячеслав Бобков — серед юніорів.

Спортсменів тренували Георгій Петков, Микола Чумаченко, Олександр Антоненко, В’ячеслав Кучменко та Юрій Ніколаєв.

Раніше повідомлялось, що спортсмен з Миколаєва виборов перше місце на міжнародному турнірі з боротьби «Tallinn Open 2025».

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