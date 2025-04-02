Борець з Миколаєва став чемпіон міжнародного турніру «Tallinn Open 2025»

Максут Султанов на міжнародному турнірі з боротьби «Tallinn Open 2025». Фото: Управління спорту ММР

Спортсмен з Миколаєва виборов перше місце на міжнародному турнірі з боротьби «Tallinn Open 2025».

Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Зазначається, що змагання відбулись з 28 по 30 березня в Естонії. Спортсмен Школи вищої спортивної майстерності відділення греко-римської боротьби Максут Султанов виборов перше місце у ваговій категорії до 60 кілограм серед юніорів.

Тренує борця Олег Баламутов.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли низку нагород у різних дисциплінах на особистому чемпіонаті України зі стрибків у воду, який проходив у Центрі спорту «Ліко».

Раніше миколаївські спортсмени здобули призові нагороди на Кубку України зі стрибків у воду серед вікових груп «А» та «В». Три медалі у — Романа Галікберова.