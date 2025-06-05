«Цей день настав»: боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри

Василь Ломаченко. Фото: AP

Легендарний український боксер Василь Ломаченко офіційно попрощався з професійним спортом.

Про своє рішення чемпіон повідомив на особистій сторінці у Facebook.

Своє звернення Ломаченко почав з подяки Ісусу Христу за всі «перемоги й невдачі на ринзі та в житті».

— У житті будь-якого боксера стається момент, коли він вішає рукавички на цвях. У нашій історії цей день настав, — сказав Василь Ломаченко.

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Крім того, Ломаченко згадав батьків, тренера, команду та прихильників й подякував США за «можливість реалізувати себе». Спортсмен не розповів, чим планує зайнятися далі.

37-річний боксер народився в місті Білгород-Дністровський на Одещині. У професійному боксі дебютував у 2013 році.

Володів титулами в напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016 роки), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018 роки) та в легкій вазі за версіями WBA (2018-2020 роки), WBO (2018-2020, 2019 роки) та IBF (2024-2025 роки).

Здобув золоті медалі на Олімпійських іграх — у 2008 році в Пекіні та 2012 році в Лондоні.

Свою професійну кар’єру він завершив, провівши 21 бій, з яких 18 були для нього переможними.

Його останній поєдинок відбувся у травні 2024 року проти австралійця Джорджа Камбососа. Ломаченко переміг його нокаутом в 11-му раунді та завоював титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.