Миколаївські спортсмени здобули 5 медалей на Всеукраїнському турнірі з боротьби

Миколаївські спортсмени на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські спортсмени вибороли п’ять нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби, який був присвячений памʼяті тренера Івана Бобровича.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, змагання проходили з 6 по 8 червня в селі Пелагіївка Миколаївської області та зібрали юних спортсмени з різних регіонів країни.

Миколаївські борці, вихованці ДЮСШ з єдиноборств, продемонстрували сильну підготовку й вибороли п’ять нагород.

Під керівництвом тренерів Миколи Салєєва та Віктора Дужнія золоті медалі здобули Михайло Войтенко, Віктор Слободян та Олександр Тьосса. Другі місця посіли Ілля Ромашка та Олег Брильов.

Нагадаємо, миколаївський борець Ігор Курочкін став бронзовим призером Кубка України з греко-римської боротьби.