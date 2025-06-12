Миколаївська легкоатлетка Руденко виборола 3 медалі на чемпіонаті України

Миколаївські спортсмени на Чемпіонаті з легкої атлетики. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Миколаївська легкоатлетка Яна Руденко тріумфально виступила на чемпіонаті України. Спортсменка виборола одразу три медалі та встановила два обласні рекорди серед дівчат до 16 років.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, змагання проходили з 9 по 11 червня в Івано-Франківську. У чемпіонаті взяли участь 693 спортсмени з усіх куточків країни.

Юна спортсменка зуміла піднятися на п’єдестал одразу в трьох дисциплінах. Вона здобула золоту медаль у метанні диска (1 кг), показавши результат 34 метри 70 сантиметрів. Срібло Яна виборола у штовханні ядра (3 кг), з результатом 11 метрів 90 сантиметрів, а бронзу — у метанні списа (500 г), де показала 32 метри 61 сантиметр.

Окрім медального заліку, спортсменка встановила два нових рекорди Миколаївської області серед дівчат вікової категорії U16 — у метанні диска та штовханні ядра. До успіху Яну підготував тренер Анатолій Мороз.

Миколаївські спортсмени на Чемпіонаті з легкої атлетики. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради Миколаївські спортсмени на Чемпіонаті з легкої атлетики. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради Миколаївські спортсмени на Чемпіонаті з легкої атлетики. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

У змаганнях також взяли участь представники МСДЮСШОР з легкої атлетики, які отримали важливий змагальний досвід. Їхні результати хоч і не принесли медалей, але засвідчили гідний рівень підготовки. Юні спортсмени виступили в естафетах, бігових дисциплінах та стрибках, показавши характер і наполегливість. Підготовкою цієї команди опікуються тренери Марина Чумаченко, Алла Ковпак і Вікторія.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві відбувся Кубок міського голови з легкої атлетики.