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У Миколаєві відбувся Кубок міського голови з легкої атлетики

Кубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаКубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

У вівторок, 20 травня, на стадіоні в парку «Перемоги» пройшли змагання за Кубок міського голови з легкої атлетики. 

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

У турнірі взяли участь спортсмени різного віку — від початківців до досвідчених. Учасники змагалися в різних легкоатлетичних дисциплінах. 

Зазначається, що володаря головного трофею визначали у фінальному забігу на 200 метрів серед чоловіків та жінок.

Серед жінок перемогу здобула Яна Жураківська, друге місце посіла Марія Федоренко, третє — Катерина Нікітіна. У чоловічому фіналі перше місце виборов Ілля Ізбаш, срібним призером став Андрій Готовський, бронзову нагороду здобув Антон Сміян.

Кубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаКубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Кубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаКубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Кубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаКубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Кубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаКубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Кубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаКубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Кубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаКубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Кубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаКубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Кубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаКубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Кубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаКубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Кубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаКубок міського голови з легкої атлетики у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, 17 травня, в Миколаєві на базі спортивної школи «Перемога» відбулись фінальні матчі обласного чемпіонату з футболу серед гравців вікової категорії U-9.

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