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Двоє спортсменів з Миколаєва представлятимуть Україну на європейських змаганнях

Двоє представників миколаївського спорту увійшли до складу національних збірних команд України та готуються до участі в чемпіонатах Європи.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Стрибун у воду Максим Мірза представить Україну на юніорському чемпіонаті Європи, який пройде в Греції. У свою чергу, борець греко-римського стилю Максут Султанов змагатиметься за медалі на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 20 років (U20), що відбудеться в Італії.

Обидва спортсмени тренуються в Миколаєві та є вихованцями місцевих спортивних шкіл.

Стрибун у воду Максим Мірза. Фото: Миколаївська міська радаСтрибун у воду Максим Мірза. Фото: Миколаївська міська рада
Стрибун у воду Максим Мірза. Фото: Миколаївська міська радаБорець Максут Султанов. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, гімнастки з Миколаєва здобули нагороди на VIII Всеукраїнських змаганнях з художньої гімнастики — LIKO CUP 2025. 

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