Двоє спортсменів з Миколаєва представлятимуть Україну на європейських змаганнях
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- Даріна Мельничук
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3:10, 28 червня, 2025
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Двоє представників миколаївського спорту увійшли до складу національних збірних команд України та готуються до участі в чемпіонатах Європи.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Стрибун у воду Максим Мірза представить Україну на юніорському чемпіонаті Європи, який пройде в Греції. У свою чергу, борець греко-римського стилю Максут Султанов змагатиметься за медалі на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 20 років (U20), що відбудеться в Італії.
Обидва спортсмени тренуються в Миколаєві та є вихованцями місцевих спортивних шкіл.
Нагадаємо, гімнастки з Миколаєва здобули нагороди на VIII Всеукраїнських змаганнях з художньої гімнастики — LIKO CUP 2025.
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