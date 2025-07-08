Миколаївський борець Максут Султанов здобув бронзу на чемпіонаті Європи U20
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
21:27, 08 липня, 2025
-
Максут Султанов із Миколаєва став бронзовим призером чемпіонату Європи з греко-римської боротьби серед юніорів.
Як повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради, змагання проходили з 30 червня по 6 липня в італійському місті Каорле.
У складі національної збірної України Султанов змагався у ваговій категорії до 60 кілограм та здобув бронзову медаль.
Тренує спортсмена Олег Баламутов.
Раніше повідомлялось, що миколаївські спортсмени вибороли п’ять нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби, який був присвячений памʼяті тренера Івана Бобровича.
Останні новини про: Спорт