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Миколаївський борець Максут Султанов здобув бронзу на чемпіонаті Європи U20

Максут Султанов із Миколаєва став бронзовим призером чемпіонату Європи з греко-римської боротьби серед юніорів.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради, змагання проходили з 30 червня по 6 липня в італійському місті Каорле.

Миколаївський борець Максут Султанов здобув бронзу на чемпіонаті Європи. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївський борець Максут Султанов здобув бронзу на чемпіонаті Європи. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївський борець Максут Султанов здобув бронзу на чемпіонаті Європи. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївський борець Максут Султанов здобув бронзу на чемпіонаті Європи. Фото: Миколаївська міська рада

У складі національної збірної України Султанов змагався у ваговій категорії до 60 кілограм та здобув бронзову медаль.

Тренує спортсмена Олег Баламутов.

Раніше повідомлялось, що миколаївські спортсмени вибороли п’ять нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби, який був присвячений памʼяті тренера Івана Бобровича.

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