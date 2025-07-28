Українська фехтувальниця відмовилась від спільного фото з росіянкою на чемпіонаті світу
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- Світлана Іванченко
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21:31, 28 липня, 2025
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Українська шаблістка Аліна Комащук відмовилася від спільного фото з представницею Росії Яною Єгорян на церемонії нагородження на чемпіонаті світу у Тбілісі. Українка завоювала бронзову медаль і після вручення нагород залишила подіум.
Про це повідомляють у Федерації фехтування України.
Комащук у півфінальному протистоянні з італійкою Сюзанною Чеслар поступилася 12:15 і автоматично стала володаркою бронзової медалі. Її суперниця в битві за золото поступилася шаблістці з РФ 11:15.
На церемонії нагородження Комащук отримала свою нагороду після чого відмовилася від спільного фото з призерками турніру.
«Комащук разом з бронзовим призером особистих змагань в чоловічій шпазі Нікітою Кошманом також не вийшли на п'єдестал для спільного фото всіх медалістів шостого дня ЧС-2025 у Тбілісі», — зазначили у Федерації фехтування України.
Повідомляється, що Єгорян отримала від Міжнародної федерації фехтування, так званий, нейтральний статус, незважаючи на те, що є чинним офіцером армії РФ. Також вона брала участь в заході, де пропагували терористичну «ДНР».
Раніше повідомлялось, що з 22 по 30 липня у Тбілісі проходить чемпіонат світу з фехтування. Україну на змаганнях представляють 24 спортсмени, які виступають у всіх трьох видах зброї.
У складі цього року немає титулованої шаблістки з Миколаєва Ольги Харлан, однак вона долучилась до команди в ролі тренерки. До тренерського штабу також увійшла Лариса Павленко.
Нагадаємо, 25 липня пройшли особисті змагання рапіристок на чемпіонаті світу з фехтування. Миколаївська спортсменка Аліна Полозюк, завершила турнір на 27-й позиції.
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