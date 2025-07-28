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Українська фехтувальниця відмовилась від спільного фото з росіянкою на чемпіонаті світу

Чемпіонат світу з фехтування у Тбілісі. Фото: Федерація фехтування УкраїниЧемпіонат світу з фехтування у Тбілісі. Фото: Федерація фехтування України

Українська шаблістка Аліна Комащук відмовилася від спільного фото з представницею Росії Яною Єгорян на церемонії нагородження на чемпіонаті світу у Тбілісі. Українка завоювала бронзову медаль і після вручення нагород залишила подіум.

Про це повідомляють у Федерації фехтування України. 

Комащук у півфінальному протистоянні з італійкою Сюзанною Чеслар поступилася 12:15 і автоматично стала володаркою бронзової медалі. Її суперниця в битві за золото поступилася шаблістці з РФ 11:15.

Аліна Комащук. Фото: Федерація фехтування УкраїниАліна Комащук. Фото: Федерація фехтування України
Аліна Комащук та Ольга Харлан. Фото: Федерація фехтування УкраїниАліна Комащук та Ольга Харлан. Фото: Федерація фехтування України
Аліна Комащук. Фото: Федерація фехтування УкраїниАліна Комащук. Фото: Федерація фехтування України

На церемонії нагородження Комащук отримала свою нагороду після чого відмовилася від спільного фото з призерками турніру. 

 «Комащук разом з бронзовим призером особистих змагань в чоловічій шпазі Нікітою Кошманом також не вийшли на п'єдестал для спільного фото всіх медалістів шостого дня ЧС-2025 у Тбілісі», — зазначили у Федерації фехтування України. 

Повідомляється, що Єгорян отримала від Міжнародної федерації фехтування, так званий, нейтральний статус, незважаючи на те, що є чинним офіцером армії РФ. Також вона брала участь в заході, де пропагували терористичну «ДНР».

Чемпіонат світу з фехтування у Тбілісі. Фото: Федерація фехтування УкраїниЧемпіонат світу з фехтування у Тбілісі. Фото: Федерація фехтування України

Раніше повідомлялось, що з 22 по 30 липня у Тбілісі проходить чемпіонат світу з фехтування. Україну на змаганнях представляють 24 спортсмени, які виступають у всіх трьох видах зброї.

У складі цього року немає титулованої шаблістки з Миколаєва Ольги Харлан, однак вона долучилась до команди в ролі тренерки. До тренерського штабу також увійшла Лариса Павленко.

Нагадаємо, 25 липня пройшли особисті змагання рапіристок на чемпіонаті світу з фехтування. Миколаївська спортсменка Аліна Полозюк, завершила турнір на 27-й позиції.

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