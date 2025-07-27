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Миколаївська рапіристка Полозюк у топі ЧС: вперше за 24 роки три українки серед найсильніших

25 липня у грузинському Тбілісі пройшли особисті змагання рапіристок на чемпіонаті світу з фехтування. Миколаївська спортсменка Аліна Полозюк, яка представляє МСДЮСШОР з фехтування, завершила турнір на 27-й позиції.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.

За даними Національної федерації фехтування України, цього року до числа 32 найкращих спортсменок увійшли одразу три українські рапіристки — це вперше за останні 24 роки.

Аліна Полозюк на чемпіонаті світу з фехтування. Фото: Федерація фехтуванняАліна Полозюк на чемпіонаті світу з фехтування. Фото: Федерація фехтування
Аліна Полозюк на чемпіонаті світу з фехтування. Фото: Федерація фехтуванняАліна Полозюк на чемпіонаті світу з фехтування. Фото: Федерація фехтування
Аліна Полозюк на чемпіонаті світу з фехтування. Фото: Федерація фехтуванняАліна Полозюк на чемпіонаті світу з фехтування. Фото: Федерація фехтування

Раніше повідомлялось, що з 22 по 30 липня у Тбілісі відбудеться чемпіонат світу з фехтування. Україну на змаганнях представляють 24 спортсмени, які виступають у всіх трьох видах зброї.

У складі цього року немає титулованої шаблістки з Миколаєва Ольги Харлан, однак вона долучилась до команди в ролі тренерки. До тренерського штабу також увійшла Лариса Павленко.

Раніше миколаївська шаблістка, шестиразова призерка Олімпійських ігор та рекордсменка України за кількістю нагород Ольга Харлан заявляла, що не виступить на чемпіонаті світу з фехтування, який відбудеться в Тбілісі. Причиною вона назвала затримку з поверненням до повноцінних тренувань після Ігор у Парижі. Хоча вона наголосила, що готується повернутися на доріжку.

У Федерації з фехтування України зазначили, що її повноцінне повернення очікується на Кубку світу в Орані (Алжир) у листопаді 2025 року.

Водночас Ольга Харлан відреагувала на рішення Міжнародної федерації фехтування, яка допустила 40 нейтральних спортсменів з російським та білоруським громадянством до чемпіонату світу у Тбілісі. Вона наголосила, що деякі з допущених спортсменів є чинними військовими, зокрема офіцерами армії РФ. Спортсменка назвала такі дії «ляпасом кожному фехтувальнику».

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