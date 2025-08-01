Миколаївські спортсмени вибороли 8 медалей на Міжнародних юнацьких іграх у Данії. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські спортсмени за перші два дні Міжнародних юнацьких ігор здобули вісім медалей, зокрема дві золоті.

Як повідомили у пресслужбі мерії, змагання тривають з 29 липня по 3 серпня у місті Ольборг (Данія).

Участь у цьогорічних іграх беруть 900 юних спортсменів із 17 країн світу, а Миколаїв представляють 23 вихованці місцевих спортивних шкіл — КДЮСШ «Перемога», ДЮСШ з єдиноборств та СДЮСШОР з фехтування. Саме фехтувальники першими вийшли на доріжки та почали боротьбу за нагороди.

Миколаївські спортсмени вибороли 8 медалей на Міжнародних юнацьких іграх у Данії. Фото: Миколаївська міська рада Миколаївські спортсмени вибороли 8 медалей на Міжнародних юнацьких іграх у Данії. Фото: Миколаївська міська рада

У стартовий день змагань особливо відзначилася рапіристка Марія Травянська, яка виборола золоту медаль, перемігши двох суперниць із Китаю. До бронзових призерів того дня приєдналися Єгор Пітеров, Поліна Чуприна та Богдан Завальний. Ще один миколаївський спортсмен, Єгор Карась, фінішував п’ятим, зупинившись буквально за крок до п’єдесталу.

Наступного дня миколаївські фехтувальники продовжили успішні виступи. Богдан Завальний виборов ще одне золото у своїй віковій категорії, срібною медаллю відзначився Богдан Колодін, а бронзу знову здобула Поліна Чуприна. Марія Травянська цього разу посіла третє місце у змаганнях зі шпаги серед молодших учасників.

Миколаївські спортсмени вибороли 8 медалей на Міжнародних юнацьких іграх у Данії. Фото: Миколаївська міська рада Миколаївські спортсмени вибороли 8 медалей на Міжнародних юнацьких іграх у Данії. Фото: Миколаївська міська рада

У змаганнях з легкої атлетики спортсменка МСДЮСШОР Олександра Бондаренко також показала достойний результат. У бігу на 200 метрів вона посіла восьме місце, а в бігу на 80 метрів з бар’єрами — дев’яте.

Нагадаємо, 25 липня пройшли особисті змагання рапіристок на чемпіонаті світу з фехтування. Миколаївська спортсменка Аліна Полозюк, завершила турнір на 27-й позиції.