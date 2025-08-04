Миколаївський спортсмен став срібним призером Кубка світу з кудо
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- Даріна Мельничук
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19:25, 04 серпня, 2025
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У складі національної збірної України спортсмен із Миколаївщини Вадим Озгюль виборов друге місце на Кубку світу з кудо, який проходив 5–6 липня у місті Бургас (Болгарія).
Про це повідомили в Управлінні молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що Вадим Озгюль провів три поєдинки: здобув перемоги над представниками Франції та Вірменії, а у фіналі поступився спортсмену з Грузії.
Тренує борця Леонід Цимбал.
Нагадаємо, миколаївський стрибун у воду Олексій Середа взяв срібло у фіналі одиночних змагань з 10-метрової вишки.
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