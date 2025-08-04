Миколаївський спортсмен став срібним призером Кубка світу з кудо

Спортсмен із Миколаївщини Вадим Озгюль. Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВА

У складі національної збірної України спортсмен із Миколаївщини Вадим Озгюль виборов друге місце на Кубку світу з кудо, який проходив 5–6 липня у місті Бургас (Болгарія).

Про це повідомили в Управлінні молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що Вадим Озгюль провів три поєдинки: здобув перемоги над представниками Франції та Вірменії, а у фіналі поступився спортсмену з Грузії.

Тренує борця Леонід Цимбал.

Спортсмен із Миколаївщини Вадим Озгюль. Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Спортсмен із Миколаївщини Вадим Озгюль. Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Спортсмен із Миколаївщини Вадим Озгюль. Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВА

Нагадаємо, миколаївський стрибун у воду Олексій Середа взяв срібло у фіналі одиночних змагань з 10-метрової вишки.