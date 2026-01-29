 Миколаївські спортсмени здобули 11 медалей на Чемпіонаті України з самбо

Миколаївські спортсмени здобули 11 медалей на Чемпіонаті України з самбо

Збірна команда Миколаївської області здобула 11 медалей на Чемпіонаті України з самбо серед кадетів, юнаків старшого віку та юніорів.

Змагання відбулися відбувся з 20 по 24 січня у Львові, повідомили у збірній команді.

Медалі серед кадетів отримали:

  1. Матвеєв Матвій — 46 кг Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 3 м
  2. Данішевський Владислав — 64 кг Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 1 м
Серед юнаків старшого віку:

  • Пацюк Єгор 58 кг Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 3 м
  • Данішевський Владислав — 64 кг Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 3м
  • Пільник Максим — 98 кг (бойовий розділ) Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 2 м

Серед юніорів:

  • Голембієвська Юлія — 50 кг Миколаївський фаховий коледж фізичної культури 1м
  • Єрьоміна Анастасія — 72 кг Миколаївський фаховий коледж фізичної культури 1м
  • Гурмаза Ілля — 71 кг Миколаївський фаховий коледж фізичної культури 2м
  • Гончарук Дмитро — 88 кг Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 2 м
  • Пільник Максим — 98 кг (бойовий розділ) Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 2 м
  • Струченко Ілля — понад 98 кг Миколаївський фаховий коледж фізичної культури 3 м

Голембієвська Юлія та Єрьоміна Анастасія здобули право представляти Україну на Чемпіонаті Європи в Сербії.

Нагадаємо, Миколаївські спортсмени здобули три нагороди на всеукраїнських змаганнях з фехтування на рапірах серед юнаків та дівчат, які відбулися 13 грудня у Києві.

