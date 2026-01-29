Миколаївські спортсмени здобули 11 медалей на Чемпіонаті України з самбо
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Юлія Бойченко
-
•
-
16:06, 29 січня, 2026
-
Збірна команда Миколаївської області здобула 11 медалей на Чемпіонаті України з самбо серед кадетів, юнаків старшого віку та юніорів.
Змагання відбулися відбувся з 20 по 24 січня у Львові, повідомили у збірній команді.
Медалі серед кадетів отримали:
- Матвеєв Матвій — 46 кг Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 3 м
- Данішевський Владислав — 64 кг Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 1 м
Серед юнаків старшого віку:
- Пацюк Єгор 58 кг Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 3 м
- Данішевський Владислав — 64 кг Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 3м
- Пільник Максим — 98 кг (бойовий розділ) Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 2 м
Серед юніорів:
- Голембієвська Юлія — 50 кг Миколаївський фаховий коледж фізичної культури 1м
- Єрьоміна Анастасія — 72 кг Миколаївський фаховий коледж фізичної культури 1м
- Гурмаза Ілля — 71 кг Миколаївський фаховий коледж фізичної культури 2м
- Гончарук Дмитро — 88 кг Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 2 м
- Пільник Максим — 98 кг (бойовий розділ) Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 2 м
- Струченко Ілля — понад 98 кг Миколаївський фаховий коледж фізичної культури 3 м
Голембієвська Юлія та Єрьоміна Анастасія здобули право представляти Україну на Чемпіонаті Європи в Сербії.
Нагадаємо, Миколаївські спортсмени здобули три нагороди на всеукраїнських змаганнях з фехтування на рапірах серед юнаків та дівчат, які відбулися 13 грудня у Києві.
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.