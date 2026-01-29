Миколаївські спортсмени здобули 11 медалей на Чемпіонаті України з самбо

Збірна команда Миколаївської області здобула 11 медалей на Чемпіонаті України з самбо серед кадетів, юнаків старшого віку та юніорів.

Змагання відбулися відбувся з 20 по 24 січня у Львові, повідомили у збірній команді.

Медалі серед кадетів отримали:

Матвеєв Матвій — 46 кг Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 3 м Данішевський Владислав — 64 кг Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 1 м

Серед юнаків старшого віку:

Пацюк Єгор 58 кг Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 3 м

Данішевський Владислав — 64 кг Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 3м

Пільник Максим — 98 кг (бойовий розділ) Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 2 м

Серед юніорів:

Голембієвська Юлія — 50 кг Миколаївський фаховий коледж фізичної культури 1м

Єрьоміна Анастасія — 72 кг Миколаївський фаховий коледж фізичної культури 1м

Гурмаза Ілля — 71 кг Миколаївський фаховий коледж фізичної культури 2м

Гончарук Дмитро — 88 кг Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 2 м

Пільник Максим — 98 кг (бойовий розділ) Дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств 2 м

Струченко Ілля — понад 98 кг Миколаївський фаховий коледж фізичної культури 3 м

Голембієвська Юлія та Єрьоміна Анастасія здобули право представляти Україну на Чемпіонаті Європи в Сербії.

Нагадаємо, Миколаївські спортсмени здобули три нагороди на всеукраїнських змаганнях з фехтування на рапірах серед юнаків та дівчат, які відбулися 13 грудня у Києві.