У «Ніко-Баскет» перейшов один із кращих американських легіонерів суперліги. Фото: Федерація баскетболу України

Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» оголосив про підписання контракту з американським легіонером Александером Пікоком, який раніше виступав за «Кривбас».

Як повідомили в клубі, Пікок може дебютувати за нову команду вже під час найближчого домашнього туру Суперліги, що відбудеться у Миколаєві. Після Джаміра Молтрі він став другим іноземним гравцем у складі «Ніко-Баскета».

Головний тренер Валентин Берестнєв розповів, що клуб цілеспрямовано шукав гравця на позицію важкого форварда, пише Суспільне.

— Ми прорахували, що Александер буде саме тим гравцем, який нам цю позицію якісно закриває. Особливо переманювати не довелося. Зараз йде остання третина чемпіонату, команди зазвичай комплектуються ще в серпні-вересні, тому не у всіх є потреба в новачках. У нього був вибір: або їхати в США і заново шукати роботу, або проїхати 160 кілометрів і працевлаштуватися тут, — зазначив тренер.

За його словами, контракт розрахований до кінця сезону. Трансфер став можливим завдяки підтримці Федерації баскетболу Миколаївської області, яка знайшла додаткове фінансування для легіонера.

Як повідомляє сайт niknews, у студентські роки Александер Пікок виступав у чемпіонаті NCAA за команду університету Texas State. До приїзду в Україну баскетболіст грав у клубах Європи та Близького Сходу, зокрема за кіпрські «АПОЕЛ» (Нікосія) та «Аполлон» (Лімасол), португальську «Віторію» (Гімарайнш), грузинський «Цхум-Абхазеті», ліванський «Лідерс», а також виступав на Мальті.

Зазначається, що Пікок — універсальний гравець, який може діяти на позиції легкого форварда та захисника. У складі «Кривбасу» він переважно грав на позиції захисника. 8 лютого баскетболісту виповниться 29 років.

У сезоні за «Кривбас» Пікок став автором першого за чотири роки трипл-даблу в Суперлізі. У середньому він набирав 16,4 очка, робив 7 підбирань і віддавав 2,5 передачі за матч. Також Александера Пікока визнали MVP шостого туру Суперліги. Зазначається, що «Кривбас» припинив виступи в чемпіонаті через фінансові труднощі.

Крім того, в клубі повідомили, що вже цього тижня «Ніко-Баскет-2» продовжить боротьбу у Вищій лізі України. Команда зіграє у Львові проти принципового суперника — БК «Самбір». Матчі відбудуться: 7 лютого о 18:00 та 8 лютого о 13:00.

Нагадаємо, що «Ніко-Баскет» переміг «Старий Луцьк» у виїзному матчі десятого туру регулярного чемпіонату Суперліги GGBET. Поєдинок у Луцьку завершився з рахунком 81:77.