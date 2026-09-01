Миколаївські легкоатлетки здобули дві нагороди на міжнародних змаганнях у Чехії

Легкоатлетки з Миколаєва вибороли дві медалі на міжнародних змаганнях у Чехії. Фото: Віталій Коржов

Юні миколаївські спортсменки стали призерами Європейських дитячих ігор з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2011-2015 років народженні.

Про це повідомив директор МСДЮСШОР з легкої атлетики Віталій Коржов.

Зазначається, що змагання проходили в чеському місті Брно з 27 по 30 серпня.

За підсумками турніру вихованці МСДЮСШОР з легкої атлетики вибороли дві нагороди:

Анна Обухова у складі дівочої збірної України здобула золоту медаль у естафеті 4×60 метрів;

Олеся Кшебіт виборола срібну медаль в особистому забігу на 800 метрів.

Спортсменів готували тренери Гриник Іван, Ковпак Алла та Чумаченко Марина.

Легкоатлетки з Миколаєва вибороли дві медалі на міжнародних змаганнях у Чехії. Фото: Віталій Коржов Легкоатлетки з Миколаєва вибороли дві медалі на міжнародних змаганнях у Чехії. Фото: Віталій Коржов Легкоатлетки з Миколаєва вибороли дві медалі на міжнародних змаганнях у Чехії. Фото: Віталій Коржов

Нагадаємо, що збірна Миколаївської області посіла третє місце на командному чемпіонаті України з легкої атлетики з естафетного бігу, який відбувся у Житомирі 19 серпня.