 Миколаївські легкоатлетки здобули дві нагороди на міжнародних змаганнях у Чехії

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Головна Новини Спорт 0:43, 01 вересня, 2026

Миколаївські легкоатлетки здобули дві нагороди на міжнародних змаганнях у Чехії

Легкоатлетки з Миколаєва вибороли дві медалі на міжнародних змаганнях у Чехії. Фото: Віталій КоржовЛегкоатлетки з Миколаєва вибороли дві медалі на міжнародних змаганнях у Чехії. Фото: Віталій Коржов

Юні миколаївські спортсменки стали призерами Європейських дитячих ігор з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2011-2015 років народженні.

Про це повідомив директор МСДЮСШОР з легкої атлетики Віталій Коржов.

Зазначається, що змагання проходили в чеському місті Брно з 27 по 30 серпня.

За підсумками турніру вихованці МСДЮСШОР з легкої атлетики вибороли дві нагороди:

  • Анна Обухова у складі дівочої збірної України здобула золоту медаль у естафеті 4×60 метрів;

  • Олеся Кшебіт виборола срібну медаль в особистому забігу на 800 метрів.

Спортсменів готували тренери Гриник Іван, Ковпак Алла та Чумаченко Марина.

Легкоатлетки з Миколаєва вибороли дві медалі на міжнародних змаганнях у Чехії. Фото: Віталій КоржовЛегкоатлетки з Миколаєва вибороли дві медалі на міжнародних змаганнях у Чехії. Фото: Віталій Коржов
Легкоатлетки з Миколаєва вибороли дві медалі на міжнародних змаганнях у Чехії. Фото: Віталій КоржовЛегкоатлетки з Миколаєва вибороли дві медалі на міжнародних змаганнях у Чехії. Фото: Віталій Коржов
Легкоатлетки з Миколаєва вибороли дві медалі на міжнародних змаганнях у Чехії. Фото: Віталій КоржовЛегкоатлетки з Миколаєва вибороли дві медалі на міжнародних змаганнях у Чехії. Фото: Віталій Коржов

Нагадаємо, що збірна Миколаївської області посіла третє місце на командному чемпіонаті України з легкої атлетики з естафетного бігу, який відбувся у Житомирі 19 серпня.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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