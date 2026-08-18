 В местные бюджеты Николаевской области поступило более ₴1,3 млрд единого налога

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Главная Новости Экономика 2:24, 18 августа, 2026

В местные бюджеты Николаевской области поступило более ₴1,3 млрд единого налога

На Миколаївщині до місцевих бюджетів надійшло ₴1,3 млрд єдиного податку. Ілюстративне фото: НикВестиВ Николаевской области в местные бюджеты поступило ₴1,3 млрд единого налога. Иллюстративное фото: НикВести

В течение января–августа 2026 года в местные бюджеты Николаевской области было уплачено 1,3 миллиарда гривен единого налога.

Как сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы, это на 11,8% или 138,3 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшую долю поступлений обеспечили физические лица — предприниматели, которые уплатили 800,9 миллиона гривен. Юридические лица пополнили бюджет ещё на 97,1 миллиона гривен, а сельскохозяйственные товаропроизводители — на 414,8 миллиона гривен.

По данным ГНС, единый налог занимает 17% в структуре всех поступлений в местные бюджеты области.

Напомним, что за семь месяцев 2026 года работодатели Николаевской области уплатили 10,9 миллиарда гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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