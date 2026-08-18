В местные бюджеты Николаевской области поступило более ₴1,3 млрд единого налога
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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В течение января–августа 2026 года в местные бюджеты Николаевской области было уплачено 1,3 миллиарда гривен единого налога.
Как сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы, это на 11,8% или 138,3 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшую долю поступлений обеспечили физические лица — предприниматели, которые уплатили 800,9 миллиона гривен. Юридические лица пополнили бюджет ещё на 97,1 миллиона гривен, а сельскохозяйственные товаропроизводители — на 414,8 миллиона гривен.
По данным ГНС, единый налог занимает 17% в структуре всех поступлений в местные бюджеты области.
Напомним, что за семь месяцев 2026 года работодатели Николаевской области уплатили 10,9 миллиарда гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
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