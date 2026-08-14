Предприниматели Николаевской области перечислили в социальные фонды почти ₴11 млрд. Иллюстративное фото: «Экономическая правда»

За семь месяцев 2026 года работодатели Николаевской области уплатили 10,9 миллиарда гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области, это на 1,5 миллиарда гривен, или 16,1%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Единый взнос работодатели уплачивают за своих работников. Его ставка составляет 22% от начисленной заработной платы.

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Собранные средства направляются на финансирование социальных выплат.

«Именно благодаря этим средствам государство имеет возможность выплачивать пенсии, предоставлять социальную помощь, поддерживать программы социального страхования на случай безработицы, болезни или несчастного случая», — говорится в сообщении.

В налоговой службе также подчеркивают важность официального трудоустройства. Легальная работа дает работнику право на социальные выплаты и влияет на размер будущей пенсии.

Напомним, что за семь месяцев 2026 года налогоплательщики Николаевской области перечислили в государственный бюджет 1,9 миллиарда гривен НДС с товаров, произведенных в Украине.