Предприниматели Николаевской области уплатили в госбюджет ₴1,9 млрд НДС
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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За семь месяцев 2026 года налогоплательщики Николаевской области перечислили в государственный бюджет 1,9 миллиарда гривен НДС с товаров, произведенных в Украине.
По сравнению с январем–июлем прошлого года поступления выросли на 12,2 миллиона гривен, сообщили в областном управлении ГНС.
Отмечается, что НДС составил 18,4% всех поступлений в государственный бюджет за этот период.
По состоянию на 1 августа в регионе зарегистрировано 5 557 плательщиков НДС. Среди них — 4 915 юридических лиц и 642 физических лица-предпринимателя.
В ГНС отмечают, что поступления НДС обеспечиваются, в частности, благодаря электронному взаимодействию с плательщиками и контролю за соблюдением налогового законодательства.
Ранее сообщалось, что за январь-июль 2026 года иностранные компании, предоставляющие украинцам электронные услуги, уплатили в государственный бюджет 11,3 миллиарда гривен НДС.
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