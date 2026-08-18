 Аграрии Николаевской области уплатили более ₴680 млн за землю

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Главная Новости Экономика 19:34, 18 августа, 2026

Аграрии Николаевской области уплатили более ₴680 млн за землю

Поле на Миколаївщині. Ілюстративне фото: НикВестиПоле в Николаевской области. Иллюстративное фото: НикВести

В январе–июле 2026 года в местные бюджеты Николаевской области поступило более 681 миллиона гривен земельного налога и арендной платы. Это почти на 52 миллиона гривен, или 8,2%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы.

Больше всего средств уплатили предприятия: в частности, от юридических лиц в местные бюджеты поступило 548 миллионов гривен. Еще более 133 миллионов гривен уплатили физические лица и граждане, самостоятельно обрабатывающие земельные участки. Отмечается, что плата за землю составляет 8,8% всех поступлений в местные бюджеты области.

В налоговой напомнили, что размер земельного налога устанавливают местные советы. Он зависит от назначения земельного участка, его нормативной денежной оценки и ставок, утвержденных в конкретной общине.

Физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней после получения налогового уведомления, а юридические лица уплачивают его ежемесячно.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области суд обязал землепользователя вернуть Мигиевскому сельскому совету 65 гектаров и уплатить в бюджет общины более одного миллиона гривен.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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