Аграрии Николаевской области уплатили более ₴680 млн за землю
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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В январе–июле 2026 года в местные бюджеты Николаевской области поступило более 681 миллиона гривен земельного налога и арендной платы. Это почти на 52 миллиона гривен, или 8,2%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы.
Больше всего средств уплатили предприятия: в частности, от юридических лиц в местные бюджеты поступило 548 миллионов гривен. Еще более 133 миллионов гривен уплатили физические лица и граждане, самостоятельно обрабатывающие земельные участки. Отмечается, что плата за землю составляет 8,8% всех поступлений в местные бюджеты области.
В налоговой напомнили, что размер земельного налога устанавливают местные советы. Он зависит от назначения земельного участка, его нормативной денежной оценки и ставок, утвержденных в конкретной общине.
Физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней после получения налогового уведомления, а юридические лица уплачивают его ежемесячно.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области суд обязал землепользователя вернуть Мигиевскому сельскому совету 65 гектаров и уплатить в бюджет общины более одного миллиона гривен.
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