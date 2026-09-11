Из-за атак РФ в правительстве готовят льготные кредиты до 1 миллиарда гривен для украинского бизнеса

Кабинет Министров Украины. Фото: Сергей Корецкий

Правительство Украины совместно с СНБО готовит новые меры по поддержке бизнеса на фоне усиления российских атак. Речь идет, в частности, о льготных кредитах на сумму до 1 миллиарда гривен для предприятий, обеспечивающих население товарами.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, правительство работает над мерами, которые должны обеспечить бесперебойные поставки продуктов питания, лекарств и других необходимых товаров.

В частности, предприятие или группа предприятий сможет получить до 1 миллиарда гривен на пополнение оборотных средств. При этом государство будет компенсировать 5% рыночной ставки. Полученные средства, в частности, можно будет направить на закупку товаров.

Также правительство планирует упростить для бизнеса доступ к государственному имуществу. Предприниматели будут иметь первоочередное право арендовать объекты, которые Фонд государственного имущества выставляет на аукционы.

— Мы делаем это потому, что после каждого удара по цехам, складам или офисам компаниям нужно быстро находить новые площади и возобновлять работу, — пояснил Сергей Корецкий.

Отдельно правительство пересмотрело подходы к работе предприятий во время воздушных тревог. Речь идет, в частности, о дифференцированном оповещении, которое должно позволить не останавливать поставки товаров из-за длительных сигналов воздушной опасности.

В то же время для бизнеса остается обязательным требование обеспечения безопасности работников и посетителей. Предприятиям дали три месяца на обустройство укрытий или безопасных зон в местах оказания услуг.

— Если бизнес будет останавливаться каждый раз, когда звучит сирена, мы теряем рабочие места, налоги и саму способность страны обеспечивать людей необходимым, — отметил премьер.

Напомним, Международный реестр ущерба, причиненного агрессией России против Украины, открыл три новые категории для подачи заявлений юридическими лицами. Речь идет о расходах на перемещение бизнеса, других экономических потерях и гуманитарных расходах.