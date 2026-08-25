 В Березанском лимане мужчина незаконно ловил рыбу: ущерб оценили в ₴60 тыс.

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Главная Новости Экология 13:33, 25 августа, 2026

В Березанском лимане мужчина незаконно ловил рыбу: ущерб оценили в ₴60 тыс.

Чоловік незаконно виловив понад 30 рибин у Березанському лимані. Фото: ДержекоінспекціяМужчина незаконно выловил более 30 рыб в Березанском лимане. Фото: Госэкоинспекция

В Березанском лимане вблизи села Матиясово в Николаевской области выявлен незаконный вылов рыбы. Мужчина выловил более 30 рыб различных видов, нанеся государству ущерб почти на 60 тысяч гривен.

Нарушение 25 августа зафиксировали инспекторы совместно с представителями 26-го пограничного отряда Государственной пограничной службы, сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

«Гражданин незаконно выловил 2 судака, 9 таранов, 2 бычка, 5 пузанок, 1 ставриду и 14 кефалей», — говорится в сообщении.

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На нарушителя составили протокол по части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы дела передадут в районный суд.

Общую сумму ущерба, нанесенного государству незаконным выловом, оценили почти в 60 тысяч гривен.

В Государственной экологической инспекции напомнили, что в настоящее время действует запрет на вылов азово-черноморских кефалей. Он продлится с 20 августа по 10 сентября 2026 года и распространяется, в частности, на Березанский лиман.

Чоловік незаконно виловив понад 30 рибин у Березанському лимані. Фото: ДержекоінспекціяМужчина незаконно выловил более 30 рыб в Березанском лимане. Фото: Госэкоинспекция
Чоловік незаконно виловив понад 30 рибин у Березанському лимані. Фото: ДержекоінспекціяМужчина незаконно выловил более 30 рыб в Березанском лимане. Фото: Госэкоинспекция
Чоловік незаконно виловив понад 30 рибин у Березанському лимані. Фото: ДержекоінспекціяМужчина незаконно выловил более 30 рыб в Березанском лимане. Фото: Госэкоинспекция

Ранее сообщалось, что на Хаджибейском лимане 18 августа был выявлен факт массовой гибели пиленгаса. Загибель водных биоресурсов зафиксировали вблизи сел Болгарка и Палиевка Одесского района.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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