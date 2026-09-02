 За сутки пожары охватили более 21 гектара в Николаевской области

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Главная Новости Инциденты 10:01, 02 сентября, 2026

За сутки пожары охватили более 21 гектара в Николаевской области

Пожежі у Миколаївській області 1 вересня. Фото: ДСНСПожары в Николаевской области 1 сентября. Фото: ГСЧС

В течение 1 сентября на территории Николаевской области спасатели зарегистрировали 24 пожара. Общая площадь, охваченная огнем, превысила 21 гектар — это примерно 30 футбольных полей.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Один пожар произошел в жилом доме в Николаеве. На пятом этаже пятиэтажного дома загорелась однокомнатная квартира. Огонь распространился на площадь 5 квадратных метров.

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Еще 23 возгорания произошли в экосистемах, на открытых территориях и в жилом секторе.

Больше всего пожаров зафиксировали в Николаевском районе — 14. По четыре возгорания произошли в Баштанском районе и Николаеве, еще по одному — в Вознесенском и Первомайском районах.

Влияние пожаров на природу

Во время пожаров в экосистемах гибнут не только растения, но и мелкие животные, птицы, насекомые и другие живые организмы. Часть из них не успевает спастись от огня или задыхается от дыма. Пожары также уничтожают места обитания животных и птиц, их гнезда и кладки. При этом восстановление выжженной территории может длиться годами.

Напомним, что 18 августа в Николаевской области произошло 65 пожаров, три из которых возникли в результате боевых действий, три — в жилом секторе и 59 — в экосистемах.

Всего в Николаевской области с начала 2026 года произошло 1 662 пожара в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области достигла 1 824 гектаров.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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