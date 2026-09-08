Недалеко от села Каравелово мужчину оштрафовали за незаконную добычу песка
-
- Тамила КсенжикКорреспондент
-
-
Вблизи села Каравелово Мишково-Погориловской общины инспекторы выявили факт незаконной добычи песка с помощью спецтехники.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
Во время рейда инспекторы зафиксировали, как мужчина загружал песок автопогрузчиком в прицеп грузового автомобиля. По требованию экологов работы были прекращены, а добытый песок возвращен на место.
На нарушителя составили протокол и вынесли постановление об административном правонарушении по статье 47 КУоАП (нарушение права государственной собственности на недра). Его оштрафовали на 1 700 гривен.
Напомним, что во время рейда на реке Турунчук вблизи села Троицкое Одесского района правоохранители задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу запрещенными орудиями лова.
Последние новости про: Госэкоинспекция
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести