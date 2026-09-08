 Недалеко от села Каравелово мужчину оштрафовали за незаконную добычу песка

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Главная Новости Инциденты 21:20, 08 сентября, 2026

Недалеко от села Каравелово мужчину оштрафовали за незаконную добычу песка

Біля Каравелового на Миколаївщині викрили незаконний видобуток піску. Фото ЕкоінспекціяВблизи Каравелова в Николаевской области выявили незаконную добычу песка. Фото: Экоинспекция

Вблизи села Каравелово Мишково-Погориловской общины инспекторы выявили факт незаконной добычи песка с помощью спецтехники.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Во время рейда инспекторы зафиксировали, как мужчина загружал песок автопогрузчиком в прицеп грузового автомобиля. По требованию экологов работы были прекращены, а добытый песок возвращен на место.

Біля Каравелового на Миколаївщині викрили незаконний видобуток піску. Фото ЕкоінспекціяВозле Каравелово в Николаевской области разоблачили незаконную добычу песка. Фото Экоинспекция
Біля Каравелового на Миколаївщині викрили незаконний видобуток піску. Фото ЕкоінспекціяВозле Каравелово в Николаевской области разоблачили незаконную добычу песка. Фото Экоинспекция

На нарушителя составили протокол и вынесли постановление об административном правонарушении по статье 47 КУоАП (нарушение права государственной собственности на недра). Его оштрафовали на 1 700 гривен.

Напомним, что во время рейда на реке Турунчук вблизи села Троицкое Одесского района правоохранители задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу запрещенными орудиями лова.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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