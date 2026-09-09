 Продавали наркотики через «закладки»: в Николаеве двое мужчин получили 9 и 10 лет тюрьмы

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Главная Новости Инциденты 23:50, 09 сентября, 2026

Продавали наркотики через «закладки»: в Николаеве двое мужчин получили 9 и 10 лет тюрьмы

Фото для ілюстрації. Фото нацполіціїФото для иллюстрации. Фото национальной полиции

Центральный районный суд города Николаева приговорил двух 31-летних местных жителей к 10 и 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ в крупных и особо крупных размерах.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

В суде доказали, что в январе этого года мужчины по предварительному сговору фасовали наркотики на дозы и распространяли их через «закладки». Всего они реализовали почти 100 граммов психотропных веществ и 36,9 грамма каннабиса.

Одного из фигурантов признали виновным по фактам незаконного обращения с оружием, сбыта и покушения на сбыт наркотиков и приговорили к 10 годам лишения свободы.

Его сообщника приговорили по части 3 статьи 307 УК Украины к 9 годам лишения свободы. На данный момент приговор суда первой инстанции еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, что в Николаеве 18-летнего молодого человека взяли под стражу по подозрению в незаконном хранении психотропных веществ в большом количестве с целью сбыта.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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