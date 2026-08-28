Более ₴500 тыс. за продукты, которые не поставлялись детям: в Николаевской области объявили о предъявлении подозрений

В Николаевской области чиновника и представительницу предпринимателя подозревают в присвоении более 500 тыс. грн, выделенных на питание детей. Фото: Нацполиция

Продукты фактически не поставлялись, но за них из бюджета выплатили более 500 тысяч гривен. В Николаевской области полиция сообщила о подозрении начальнику отдела образования и представительнице предпринимателя. По версии следствия, они оформили документы о несуществующих поставках продуктов питания в школы и детские сады.

Об этом сообщили в Нацполиции.

По данным следствия, в 2022 году отдел образования заключил с предприятием несколько договоров на поставку продуктов в детские сады и школы. Однако фактически продукты детям не поставлялись.

В тот период из-за военного положения школы работали дистанционно, а детские сады были закрыты. Поэтому питание детей в учреждениях не обеспечивалось.

По версии правоохранителей, 44-летняя представительница предпринимателя оформляла документы о якобы поставленных продуктах, хотя на самом деле их не было. Для этого она использовала реквизиты и печать предпринимателя.

Начальник отдела образования, как полагают следователи, знал, что питание детей не осуществляется, но подписывал договоры и документы о якобы полученных продуктах. После этого средства перечислялись предприятию.

Таким образом, со счета отдела образования, по данным следствия, безосновательно перечислили более 500 тысяч гривен бюджетных средств.

Должностному лицу сообщили о подозрении в присвоении и растрате имущества в условиях военного положения, а также в служебном подлоге. Представительнице предпринимателя — в пособничестве этим правонарушениям.

По этим статьям подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы, а также запрет на занятие определённых должностей или определённой деятельностью сроком до трёх лет.

Дело «Просекко 8» в суде

Меру пресечения Ирине Стоевой и Петру Вашеняку должны были избрать еще 29 декабря. Однако рассмотреть ходатайство не удалось. Судья объявила перерыв в рассмотрении дела и должна была вернуться к его рассмотрению на следующий день, 30 декабря. Но и в тот день судебное заседание не состоялось из-за болезни судьи.

12 января судью отстранили от должности до 20 февраля. Затем с 12 по 13 января Центральный районный суд рассматривал ходатайство об избрании ему меры пресечения. В материалах следствия на суде обнаружили более 20 ошибок, из-за которых приходилось по несколько раз прерывать заседание для их разбора.

14 января суд арестовал Вашеняка с возможностью внесения залога в размере 242 тысячи 240 гривен, а на следующий день, 15 января, — Ирину Стоеву. На суде Стоева заявила, что планирует требовать возмещения средств, которые компания потратила на организацию питания в школах Николаева.

Кейтеринг для школьников Николаева

9 декабря «НикВести» показали процесс обеспечения части школ города питанием, которое готовит частная компания «Проссекко 8», получившая подряд на кейтеринг от коммунального предприятия. Родители детей рассказали, что завтрак в понедельник дети не получили, а еду привезли только после обеда.

На самих кадрах было видно, как сотрудники компании варили кашу прямо на улице под тентом под дождем.

На скандал отреагировал депутат Николаевского городского совета и председатель Николаевской ОГА Виталий Ким. После этого Главное управление Национальной полиции Николаевской области возбудило уголовное дело в связи с нарушениями правил приготовления пищи для учащихся городских школ.

Лишь вечером на видео отреагировал и городской голова Александр Сенкевич. Мэр назвал ситуацию недопустимой и инициировал проверку.

В свою очередь депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская назвала скандал с новым кейтерингом для школьников провалом власти. Она требует уволить с должности вице-мэра Анатолия Петрова и директора КОП Петра Вашеняка.

В связи с выявленными признаками нарушения законодательства в сфере публичных закупок Госаудитслужба начала проверку закупки кейтеринговых услуг для учебных заведений Николаева.

Отметим, что привлечь частного подрядчика в мэрии Николаева решили после общественного резонанса из-за качества школьного питания. Коммунальное предприятие КОП в конце ноября выбрало компанию «Проссекко 8», которая в течение декабря будет доставлять еду в часть школ города. В ходе открытых торгов «ПРОССЕККО 8» стала единственным участником и победителем конкурса на организацию кейтеринга. Стоимость услуг составила 14 миллионов 279 тысяч 658 гривен.

Утром 12 декабря сотрудники Управления стратегических расследований Николаевской области совместно с полицией проводили обыски в ООО «Проссекко 8», управлении образования и на коммунально-производственном предприятии по организации питания.

Обыски проводились в рамках уголовного производства по части 4 статьи 191 — присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах или совершенное организованной группой.

Впоследствии, 23 декабря, фигурантам скандала, связанного с организацией кейтерингового питания школьников в Николаеве, были вручены уведомления о подозрении.

Руководительнице предприятия Ирине Стоевой объявили подозрение в нарушении правил и норм, установленных для предотвращения инфекционных заболеваний, что могло привести к их распространению, а также в незавершенном покушении на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Петру Вашеняку сообщено о подозрении в совершенном покушении на растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

29 декабря суд должен был избрать меру пресечения в отношении директора ООО «Проссекко 8» Ирины Стоевой и руководителя КОП Петра Вашеняка. Прокуратура настаивала на необходимости взять обоих под арест. Однако 30 декабря Центральный районный суд Николаева отложил заседание по избранию меры пресечения фигурантам дела о школьном кейтеринге.

С 12 по 13 января Центральный районный суд Николаева рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения руководителю коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Петру Вашеняку. В материалах следствия на суде обнаружили более 20 ошибок, из-за которых приходилось по несколько раз прерывать заседание для их разбора.

К избранию меры пресечения в виде содержания под стражей суд перешел 12 января после отстранения должностного лица. В начале заседания защита приобщила к делу материалы, которые, по её мнению, подтверждают невиновность её клиента, а также ряд характеристик и благодарностей в адрес Петра Вашеняка.

С кем связана компания, получившая ₴14 млн на школьное питание?

Согласно данным системы YouControl, компания «Проссекко 8», выбранная в качестве субподрядчика, зарегистрирована в Николаеве в 2023 году и имеет уставный капитал в размере одной тысячи гривен. Деятельность ООО многогранна: это и предоставление услуг мобильного питания, и прокат товаров для спорта и отдыха, эксплуатация спортивных сооружений, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты и прочее. Владелицей компании является Ирина Анатольевна Стоева.

«НикВести» выяснили, что Ирина Стоева также связана с другой организацией — « » ООО «ББВ 2021». В реестре судебных решений опубликовано судебное постановление 2023 года о привлечении её к административной ответственности за нарушение установленного законом порядка проведения расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг. Ирина Стоева указана в документе как управляющий ООО «ББВ 2021». Дело касалось неучтенного излишка алкоголя и сигарет в кафе в Заводском районе Николаева.

В системе YouControl указано, что руководителем этого николаевского общества с ограниченной ответственностью «ББВ 2021» является Борис Валентинович Берестнев, который является сыном председателя фракции «Предложение» в Николаевском городском совете и главы Ингульской райадминистрации Анны Ременниковой.

Отметим, что семья Анны Ременниковой владеет в Николаеве двумя популярными ресторанами: «Дейли» и «Дейли спорт». В одном из них, как удалось выяснить редакции «НикВести», работает Ирина Стоева.

Решение привлечь частную компанию к организации питания детей в школах ранее прокомментировал мэр Николаева Александр Сенкевич. В своёмTelegram-канале мэр сообщил, что в течение месяца городские власти проверят эффективность кейтеринга.

Пресс-конференция по поводу инцидента с питанием в школах: основные заявления

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что они знали о нарушениях подрядчика при приготовлении и доставке школьных блюд еще в понедельник, 8 декабря, но публично на это не отреагировал, поскольку в тот день находился на муниципальном форуме.

По словам мэра, часть школ отказалась принимать эту еду, а часть приготовленных блюд вообще не была отправлена с предприятия «Проссекко 8».

На уточняющий вопрос журналистов, почему Александр Сенкевич отреагировал на инцидент только после публикации видео «НикВести», мэр объяснил, что«физически не хватило сил».

В свою очередь, директор ООО «Проссекко 8» Ирина Стоева, чья компания должна была обеспечить кейтеринговое питание детей в школах Николаева, объяснила, что в первый день из-за проблем с перебоями в электроснабжении произошел сбой на производстве.

По словам Стоевой, на предприятии произошел форс-мажор. Из-за отсутствия света не сработал генератор, и оборудование вышло из строя.

Кроме того, она сообщила, что санитарные нормы были нарушены самим поваром, который под открытым небом решил открыть термобокс и перемешать кус-кус. За это он уже наказан.